El Hospital de Elche implanta un sistema por control remoto para la administración de quimioterapia e inmunoterapia

Imagen de una trabajadora del Hospital General de Elche - GVA

ALICANTE, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital General Universitario de Elche (Alicante) ha implantado un sistema inteligente de monitorización y control remoto en la administración de quimioterapia e inmunoterapia, convirtiéndose en el primer hospital de la provincia en disponer de esta tecnología y sumándose a otros centros de referencia de la Comunitat Valenciana.

El dispositivo, denominado 'OncosafetyRemote Control', permite supervisar en tiempo real cada fase del tratamiento oncológico y garantiza un seguimiento continuo de todo el proceso farmacoterapéutico, ha señalado la Generalitat en un comunicado.

Desde el pasado verano, el Hospital de Día de Oncología utiliza esta tecnología basada en tabletas electrónicas (PDA) conectadas por Wi-Fi que verifican automáticamente la identidad del paciente, el fármaco prescrito, la dosis, el tiempo de infusión y el profesional de enfermería responsable de la administración.

Desde su puesta en funcionamiento, el sistema ha beneficiado ya a 888 pacientes, con un total de 6.958 tratamientos administrados bajo este modelo de gestión inteligente.

La digitalización integral del proceso contribuye a optimizar la gestión de los tratamientos, facilitando al equipo sanitario herramientas de apoyo que mejoran la coordinación y el control en cada fase.

De esta manera, el sistema no solo valida la asignación del tratamiento, sino que monitoriza y registra cada paso del procedimiento, generando alertas inmediatas ante cualquier posible incidencia.

LIDERAZGO ENFERMERO E INNOVACIÓN

La implantación del sistema ha sido liderada por el equipo de Enfermería del Servicio de Oncología, bajo la coordinación de Vanesa Pavía Miralles, supervisora de Oncología del hospital, quien ha impulsado esta apuesta por la innovación tecnológica como herramienta clave para mejorar la calidad asistencial y la organización de los cuidados.

La administración de quimioterapia e inmunoterapia requiere una elevada precisión en la identificación del paciente, la preparación del medicamento y la programación de la infusión.

Así, en el momento de la administración, tal y como ha explicado Vanesa Pavía, "la PDA recibe por control remoto los parámetros exactos del tratamiento prescritos por el equipo médico". "El dispositivo verifica automáticamente la correspondencia entre paciente, medicamento y profesional, y transmite la programación al sistema mediante conexión wifi. Todo el proceso queda registrado en tiempo real, permitiendo al equipo de Enfermería detectar cualquier incidencia y actuar con rapidez", ha abundado.

El proyecto, que ha contado con la colaboración estrecha de los servicios de Farmacia y Oncología, consolida el compromiso del Hospital General Universitario de Elche con la excelencia asistencial, la innovación tecnológica y el liderazgo de Enfermería en procesos de mejora organizativa, situándose a la vanguardia provincial en la gestión de tratamientos oncológicos de alta complejidad.