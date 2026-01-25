El Hospital La Fe se mantiene como el principal referente nacional de trasplantes hepáticos y cardíacos

El Hospital La Fe repite se mantiene como el principal referente nacional de trasplantes hepáticos y cardíacos - GENERALITAT VALENCIANA

VALÈNCIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València se mantiene como el principal referente nacional de trasplantes hepáticos y cardíacos, según ha informado la Generalitat en un comunicado. Así, ha indicado que este centro sanitario ha estrenado este año como "el principal referente en trasplantes de hígado y corazón en España, liderazgo que mantiene desde 1996 en el ámbito hepático y desde 2021 en el cardíaco".

La administración autonómica ha destacado, asimismo, que el centro se ha situado como "el tercer hospital del país en número de trasplantes de pulmón", según los datos de 2025 registrados por la Organización Nacional de Trasplante (ONT).

Estos resultados, ha añadido, coinciden con un "récord histórico" en la Comunitat Valenciana, que "en 2025 alcanzó los 311 donantes fallecidos y una tasa de 57,4 donantes por millón de población, la más alta del mundo en regiones con más de cinco millones de habitantes".

"En términos de actividad quirúrgica, La Fe encabezó la estadística estatal de 2025 con un total de 87 trasplantes hepáticos (79 adultos y 8 pediátricos) y 49 intervenciones cardíacas (44 adultos y 5 infantiles)", ha explicado la Generalitat. Igualmente, ha apuntado que "el balance anual se completa con 85 trasplantes pulmonares, 125 renales (119 en adultos y 6 en niños) y 6 pancreáticos".

Además, según la institución valenciana, "el hospital registró el año pasado 40 donaciones de órganos de fallecidos y destacó en la donación en vida, con 16 trasplantes renales". "Este total de 56 donantes situó a La Fe como el hospital con mayor número de donaciones de toda la Comunitat", ha subrayado.

La coordinadora de Trasplante de La Fe, Ana Tur, y el gerente del hospital y de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Valencia Sur, José Luis Poveda, han asegurado que "el centro ha sido clave en el desarrollo a nivel estatal del programa de Donación en Asistolia Controlada (DAC) cardíaca, (fallecimiento por parada circulatoria y respiratoria tras la retirada consensuada de soporte vital), con 70 procedimientos acumulados desde su puesta en marcha en noviembre de 2022 (el primer caso fue en 2023)".

Un total de 17 trasplantes fueron en el propio hospital La Fe y 53 se llevaron a cabo mediante un innovador programa de DAC cardíaca móvil que permite el desplazamiento a otros centros de la Comunitat o de autonomías aledañas". En este sentido, el coordinador autonómico de Trasplantes, Rafael Badenes, ha agregado que "estas cifras suponen un récord nacional".

Al hilo, Badenes ha subrayado que "la supervivencia de los pacientes trasplantados en la Comunitat Valenciana es superior a la media europea".

Como ha recogido la Generalitat, los datos del último informe de la ONT han subrayado una ventaja competitiva del sistema valenciano. "Una persona de la Comunitat Valenciana tiene más del doble de posibilidades de conseguir un trasplante que un ciudadano de la Unión Europea", ha remarcado el doctor.

Asimismo, tanto Badenes como los doctores Tur y Poveda han coincidido en reiterar su "agradecimiento eterno a los donantes y sus familias por la solidaridad demostrada en momentos tan difíciles".