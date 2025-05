El Hospital La Fe obtiene la acreditación para tratar a pacientes pediátricos con terapias avanzadas CAR-T

VALÈNCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital La Fe de València ha obtenido la acreditación para comenzar a tratar con terapias avanzadas CAR-T a pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda (LLA) de células B refractaria, entre otras indicaciones, lo que sitúa a la Comunitat Valenciana en una "posición puntera". De hecho, La Fe ha sido designado como centro de referencia para administrar estas terapias.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, que se ha reunido este jueves en la Conselleria con profesionales del equipo de trasplante hematopoyético pediátrico y del resto de unidades implicadas en la aplicación de terapias avanzadas en el ámbito de la Pediatría de La Fe, ha destacado el "importante paso" que significa poder ofrecer este tratamiento.

"El 90-95 por ciento de los casos de este tipo de leucemia se resuelve con los tratamientos estándar, pero en el caso de recaídas donde el tratamiento inicial no ha resultado efectivo antes no había alternativa y ahora ya podemos recurrir a estas terapias avanzadas CAR-T, consiguiendo con ello avanzar en el tratamiento, obtener una mayor calidad de vida para los menores, así como mayor tranquilidad para sus progenitores", ha precisado.

Esta acreditación permite ofrecer este innovador tratamiento a menores de 18 años que padecen este cáncer sanguíneo si se producen recaídas o los tratamientos convencionales no dan resultado. Además, con ella, La Fe se convierte en el primer y único hospital público de la Comunitat Valenciana donde se pueden infundir CAR-T a pacientes pediátricos, y se une a los otros 10 centros de España designados en convocatorias anteriores.

Por otra parte, el conseller ha destacado que este avance "refuerza el acceso equitativo a tratamientos innovadores para los pacientes pediátricos que lo requieren y va a suponer una importante mejora en la calidad de vida de los pacientes y sus familias", dado que podrán acceder a estos tratamientos en su propia comunidad autónoma, "sin tener que trasladarse a centros de comunidades limítrofes".

TERAPIAS AVANZADAS CAR-T

La terapia consiste en extraer de la sangre del paciente un tipo de glóbulos blancos, los linfocitos T, y modificarlos genéticamente en el laboratorio para que expresen un receptor de antígeno quimérico (CAR) que reconoce específicamente las células leucémicas B.

Los linfocitos T modificados, las células CAR-T propiamente dichas, se multiplican y se reinfunden en el paciente. Una vez en su cuerpo, estas células CAR-T se encargan de identificar, atacar y destruir las células cancerosas. El proceso de extracción, modificación y reintroducción de las células CAR-T dura entre dos y tres semanas y, en algunas ocasiones, las CAR-T tienen que ser tratadas fuera de España.

EXPERIENCIA PREVIA EN ADULTOS

En el campo de las terapias avanzadas, La Fe ha desarrollado una "dilatada" trayectoria previa y dispone de la infraestructura, los recursos humanos y la experiencia necesaria para garantizar una asistencia de calidad. En concreto, el centro ya contaba con la acreditación para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma B difuso de células grandes, linfoma de células del manto, leucemia linfoblástica aguda y mieloma múltiple.

Además, la unidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) pediátrica del Hospital La Fe se integró en 2010 en el selecto grupo de Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) del Sistema Nacional de Salud (SNS). De hecho, a día de hoy, La Fe es el único hospital público de la Comunitat Valenciana designado CSUR para trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) pediátrico.

Esta unidad ha realizado en los últimos tres años --el periodo que se analiza durante el proceso de acreditación-- 70 trasplantes, 36 de ellos trasplantes complejos, y mantiene un "compromiso firme" con el tratamiento de enfermedades hematológicas malignas, algunos tumores sólidos y otros trastornos hematológicos y congénitos en niños mediante el TPH.

Esta unidad tiene un "enfoque multidisciplinar, personalizado y adaptado a las necesidades de cada paciente", así como experiencia previa en el manejo y seguimiento de tratamientos con terapias avanzadas, tanto en ensayos clínicos como terapias académicas o terapias comerciales infundidas en otros centros, han destacado desde la Conselleria.

"CON QUE SE BENEFICIASE UNO YA MERECE LA PENA"

En declaraciones a los medios al término de la reunión, el conseller de Sanidad ha asegurado que hoy es "un día de felicidad" para la Comunitat Valenciana por haber recibido esta acreditación "tras cinco años" desde su solicitud y ha aprovechado para agradecer "enormemente" el trabajo del personal sanitario del Hospital Universitario La Fe, que es "referente nacional". "Cumplimos los criterios de calidad que nos pone el Ministerio y sobre 100 puntos obtuvimos 79,33 y pasamos el listón", ha resaltado.

"Esto significa que estamos avanzando, que estamos llegando a cotas de calidad que es lo que esperamos y deseamos para la Comunidad Valenciana", ha reivindicado. "No podía ser que Valencia no dispusiera de estas terapias, no podía ser que el personal sanitario valenciano, extraordinariamente cualificado, no dispusiese de estas terapias. Afortunadamente lo hemos conseguido, y es un motivo de satisfacción para toda la Comunidad", ha celebrado.

Y preguntado por cuántos niños se pueden beneficiar al año de estas terapias, el conseller ha precisado que entre 8 y 10, pero ha recalcado: "Con que se beneficiase uno es extraordinariamente positivo, con que se beneficiase uno ya merece la pena todo el esfuerzo, con que se beneficiase uno merecería la pena todo el trabajo, todo el esfuerzo y toda la inversión".