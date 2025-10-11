El Hospital General de Castellón supera las 1.000 intervenciones quirúrgicas asistidas por el robot Da Vinci

CASTELLÓ 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital General de Castellón ha superado las 1.000 intervenciones quirúrgicas asistidas por el robot Da Vinci, situándose entre las plataformas robóticas con "mayor rendimiento asistencial a nivel autonómico y nacional".

El robot Da Vinci se instaló en los quirófanos de este centro hospitalario castellonense en noviembre de 2022, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

"A punto de cumplirse los tres años de actividad, el balance es muy positivo por el alto rendimiento que realizan los servicios quirúrgicos de nuestro hospital de esta plataforma robótica y que sitúan al centro entre los 20 primeros hospitales de España, concretamente en el puesto 18 de todos los centros que cuentan con este robot", ha destacado el gerente del Departamento de Salud, Raul Ferrano.

En concreto, el Servicio de Urología fue el primero en iniciar la actividad quirúrgica con el robot y es responsable del 43 por ciento de las intervenciones, principalmente prostatectomías. Por su parte, el Servicio de Cirugía ha realizado el 34% de cirugías robóticas, sobre todo de tipo bariátrico y colorrectal, mientras que el 23% restantes son intervenciones practicadas por el Servicio de Ginecología, en su mayoría de útero y ovario.

En cuanto a los 1.000 pacientes que se han beneficiado de este tipo de asistencia quirúrgica, Ferrando ha resaltado que "la mayor parte son procesos oncológicos, por lo que la actividad no cesa y se están programando en torno a cuatro y cinco pacientes por sesión quirúrgica", lo que "evidencia un uso óptimo de este recurso sanitario".

Las ventajas de la cirugía asistida por robot son "la precisión y seguridad que aporta a las intervenciones" y "la reducción del tiempo de recuperación postquirúrgica", por lo que el incremento de este tipo de intervenciones "impacta de forma positiva en la salud de los pacientes y en la reducción de las listas de espera".