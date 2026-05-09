El Hospital General de València incorpora una técnica innovadora que reduce la reaparición de los hematomas subdurales

Hospital General de València - GVA

VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital General de València ha incorporado una técnica innovadora para el tratamiento del hematoma subdural crónico, una patología caracterizada por la acumulación de sangre entre el cerebro y el cráneo, que afecta especialmente a personas mayores.

Hasta ahora, el tratamiento habitual consistía en realizar un orificio en el cráneo para evacuar el hematoma y, aunque se trata de una técnica relativamente sencilla, puede implicar riesgos en pacientes de edad avanzada con enfermedades asociadas o alto riesgo anestésico.

Como alternativa o complemento en casos recurrentes, el hospital ha comenzado a aplicar la embolización de la arteria meníngea media, un procedimiento que actúa directamente sobre el origen del sangrado y reduce la probabilidad de recaídas, tal como ha informado la Generalitat en un comunicado.

La intervención ha sido impulsada por el Comité de Patología Neurovascular, en colaboración con el Servicio de Neurocirugía y Neurorradiología Intervencionista del Servicio de Radiodiagnóstico. El primer caso ha contado, además, con la participación del especialista del Hospital General de Alicante, José Ignacio Gallego, con amplia experiencia en este procedimiento.

El hematoma subdural puede reaparecer en hasta el 20 por ciento de los casos tras la cirugía convencional, sobre todo en pacientes de edad avanzada o en tratamiento con fármacos anticoagulantes. La nueva técnica bloquea el aporte sanguíneo responsable del sangrado repetido, lo que favorece la reabsorción progresiva del hematoma.

Tal y como ha explicado el neurorradiólogo intervencionista Alfonso González-Cruz, "el hematoma subdural crónico se produce por una hipervascularización de las meninges, las membranas que recubren el cerebro, lo que genera pequeños vasos frágiles que sangran de forma repetida".

FAVORECE LA RECUPERACIÓN DEL PACIENTE

Mediante la embolización --que consiste en introducir un catéter a través de una punción en la arteria radial o femoral hasta alcanzar la arteria meníngea media-- se administran agentes que bloquean ese flujo sanguíneo. De este modo, se interrumpe el ciclo de sangrado e inflamación y se favorece la recuperación del paciente.

Además, se trata de una técnica menos invasiva, que puede realizarse bajo sedación y no siempre requiere anestesia general. La estancia hospitalaria suele ser reducida, generalmente de 24 horas, y facilita una recuperación más rápida.

El hematoma subdural crónico es una de las urgencias neuroquirúrgicas más frecuentes y su incidencia sigue aumentando debido al envejecimiento de la población. En este contexto, el Comité de Patología Neurovascular del hospital trabaja actualmente en definir con mayor precisión qué pacientes pueden beneficiarse en mayor medida de esta innovadora técnica.