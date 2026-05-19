El Hospital de La Ribera inicia la renovación de sus más de 300 camas hospitalarias con una inversión de 1,3 millones

Renovación camas en el Hospital de La Ribera - GVA

VALÈNCIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de La Ribera ha iniciado la renovación integral de las más de 300 camas hospitalarias destinadas a las habitaciones del centro, dentro de un proyecto que cuenta con una inversión total de 1,3 millones de euros.

Los nuevos modelos, eléctricos y de última generación, "incorporan altas prestaciones en funcionalidad y calidad asistencial", ha apuntado el centro en un comunicado. Las primeras 50 unidades han llegado al hospital y, durante las próximas semanas, la sustitución del equipamiento se realizará de forma progresiva "para garantizar la continuidad asistencial y evitar interferencias en la actividad diaria del centro", han señalado.

La gerente del Departamento de Salud de La Ribera, Rosabel Ribes, ha señalado que esta actuación tiene por objetivo "maximizar la seguridad y el confort tanto de los pacientes como del personal sanitario y se enmarca en el Plan de Humanización 2025-2028 de la Conselleria de Sanidad".

El hospital está llevando a cabo de forma paralela la retirada del mobiliario antiguo, dentro de un proceso de renovación planificado para minimizar el impacto sobre la asistencia.

Con esta actuación, el Hospital Universitario de la Ribera completa el Plan de Renovación Integral de su parque de camas hospitalarias tras haber renovado en los últimos meses los equipamientos de los servicios de UCI, Psiquiatría y Paritorio, así como las cunas y las camillas de traslado de pacientes.

Rosabel Ribes ha subrayado: "La humanización pasa por cuidar tanto la relación profesional-paciente como los entornos físicos donde se desarrolla la atención".