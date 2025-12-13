El Hospital de Vinaròs habilita dos nuevos espacios de consultas para mejorar la atención especializada. - GVA

CASTELLÓ, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Vinaròs (Castellón) ha puesto en marcha dos nuevas áreas de consultas externas con el objetivo de reforzar la atención especializada y ofrecer un servicio más accesible y de mayor calidad a los pacientes.

Por un lado, se ha habilitado una nueva zona de consultas de Neurología y Neurofisiología en la segunda planta del centro. Este espacio está integrado por cuatro consultas en las que ya se realizan pruebas de neurofisiología, como potenciales evocados, y electromiografías, que hasta ahora requerían el desplazamiento de los pacientes al Hospital de Castellón, ha detallado la Generalitat en un comunicado.

Asimismo, el centro sanitario ha inaugurado una nueva área de Cardiología ubicada en la tercera planta, que reúne todas las consultas, técnicas y pruebas funcionales cardiológicas, incluyendo la consulta de alta resolución.

Esta área comprende seis nuevos espacios. Este nuevo entorno permite además realizar pruebas a pacientes ingresados, garantizando una mayor comodidad e intimidad durante el proceso asistencial.

Con estas actuaciones, el Hospital de Vinaròs continúa avanzando en la mejora de sus servicios y en la ampliación de la cartera de prestaciones disponibles para la ciudadanía.