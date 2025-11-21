El Hospital Vithas Castellón anima a la población a participar en una jornada de donación de sangre y plasma el día 25

Archivo - El Hospital Vithas anima a la población a participar en una jornada de donación de sangre y plasma - DARIA KULKOVA - Archivo

CASTELLÓ 21 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El Hospital Vithas Castellón sigue colaborando con el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana Sede Castellón (CTCS) en la donación de sangre y plasma. Por este motivo, se convoca a la ciudadanía a participar en una jornada de donación el próximo día 25 de noviembre en la sala de Formación del hospital, situada en la primera planta.

La donación de sangre se realizará en horario de 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas y, la de plasma se realizará en horario de tarde. El Hospital Vithas Castellón realiza estas jornadas de donación de sangre desde hace tres años y es el segundo en el que se incluye la donación de plasma.

Con motivo de esta acción, Amparo Marzal, directora gerente de Vithas Castellón, ha afirmado que para el centro hospitalario es una satisfacción apoyar al Centro de Transfusión de la Comunitat Valencia en Castellón desde las instalaciones de Vithas, y ha apuntado la importancia que supone la donación de sangre en los centros hospitalarios y, además, -ha dicho- se facilita no sólo a los ciudadanos la oportunidad de donar, sino también a los empleados y familiares de los pacientes.

Asimismo, Patricia Martinez, hematóloga del Hospital Vithas Castellón, considera que esta acción altruista es muy importante porque se pueden tratar enfermedades como las anemias, por ejemplo, en pacientes con enfermedades hematológicas; como la leucemia aguda o los trasplantes de médula ósea; en pacientes que presentan pérdidas sanguíneas importantes como consecuencia de una cirugía o de un parto; en personas que han sufrido un accidente grave o para personas con alteraciones en la cifra de sus plaquetas o problemas de coagulación.

NECESIDADES DE SANGRE

Según datos del CTCS, las necesidades de sangre en la Comunitat Valenciana son de 650 donaciones al día. En concreto, en Castellón, se necesitan 65 diarias. Por su parte, el plasma es el componente líquido de la sangre en el que están suspendidos los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas.

Según ha explicado Virginia Callao, hematóloga responsable del CTCS, "la donación de este componente es importante porque con él se pueden fabricar hemoderivados, que son productos farmacéuticos que necesitan algunos pacientes y que, en algunos casos, son necesarios para que puedan sobrevivir".

El tiempo de duración de la donación del plasma es de unos cuarenta y cinco minutos, pudiéndose repetir cada quince días. Los requisitos a cumplir son los mismos que para donar sangre: presentar un buen estado de salud general, tener más de 18 años y pesar más de 50 kilos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas. También se recomienda no acudir en ayunas y con una buena hidratación previa.