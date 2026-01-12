La hostelería alicantina sube un 2% sus salarios para 2026 dentro del convenio colectivo provincial

ALICANTE, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector de la hostelería de Alicante ha subido los salarios para el año 2026 un 2%, en la última revisión y la última anualidad de vigencia del actual convenio colectivo provincial.

La comisión paritaria del convenio colectivo para las industrias de hostelería de la provincia de Alicante se ha reunido este lunes para revisar las tablas salariales del año 2026, según ha informado Hosbec en un comunicado.

El salario de menor cuantía en la hostelería alicantina asciende a 18.999,02 euros. En la parte alta de las tablas, el salario base de los jefes de departamento de los establecimientos hoteleros de 4 y 5 estrellas suman 25.424 euros anuales

La finalización del convenio está prevista el día 31 de diciembre, aunque deberá ser denunciado por cualquiera de las partes firmantes durante el mes de octubre para iniciar un nuevo proceso negociador.

En los cuatro años de vigencia de este convenio, los incrementos salariales han superado el 12,5% acumulado, mientras que el IPC acumulado hasta la fecha actual ha sido del 9,2%, ha destacado la patronal.

"En ninguna de las anualidades de vigencia del convenio colectivo se ha tenido que aplicar la cláusula pactada por desvío de la inflación, lo que demuestra que es un convenio colectivo económicamente bien estructurado y planteado de acuerdo con la coyuntura económica adecuada y garantizando el poder adquisitivo de los trabajadores del sector", ha resaltado Hosbec.

La revisión salarial se ha realizado por los sindicatos UGT y CCOO y por las patronales lideradas por Hosbec con celeridad para poder disponer cuanto antes de las tablas publicadas para su aplicación, si fuera posible, en las nóminas de enero.

Todos los salarios recogidos en este convenio colectivo están por encima del nuevo SMI que está tramitando el Ministerio de Trabajo (1.221 euros brutos mensuales), ha destacado Hosbec. Además, el convenio colectivo de hostelería de Alicante cuenta con una mejora de gratificación extraordinaria de octubre, por lo que en cómputo anual esta diferencia es aun mayor.

En la mesa de la hostelería de la provincia de Alicante, la Federación de Servicios, Movilidad y Comercio de UGT tiene el 60% de la representación de los trabajadores, mientras de CCOO Servicios alcanza una representación del 40%. Por parte empresarial Hosbec representa el 70% de los empresarios del sector, mientras que Apha, Aehtma y Apeha se reparten un 10% cada una de ellas.