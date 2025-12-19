La hostelería valenciana lanza un portal de empleo con IA para mejorar la captación de profesionales

Archivo - Varias personas en la terraza de un bar - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana (Conhostur) en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana ha puesto en marcha un portal de empleo con inteligencia artificial para modernizar y optimizar la captación de talento en el principal motor turístico y gastronómico de la comunidad.

La iniciativa representa a 34.000 empresas hosteleras de la Comunitat Valenciana a través de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (Hostelería Valencia), la Asociación de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur) y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (APEHA), según ha explicado Conhostur en un comunicado.

La inteligencia artificial asiste a las empresas en la creación de ofertas de trabajo más atractivas y precisas y también genera informes de compatibilidad que analizan en profundidad las habilidades (tanto 'hard' como 'soft skills') de cada candidato en relación con las necesidades específicas del puesto.

Con esta herramienta, las empresas hosteleras podrán "agilizar exponencialmente sus procesos de contratación, conectando de forma precisa y rápida con el perfil adecuado", ha asegurado el sector. Además, el sistema de seguimiento de los portales garantiza un entorno de confianza y transparencia tanto para las empresas como para los candidatos, fortaleciendo las relaciones laborales en el sector.

"El talento es el corazón de la hospitalidad valenciana", ha declarado el presidente de Conhostur. Manuel Espinar. "En un sector tan dinámico y crucial para nuestra economía, esta plataforma nos dota de tecnología del siglo XXI, usando la Inteligencia Artificial para ser más eficientes, atraer a los mejores profesionales y, en definitiva, mejorar la competitividad de nuestras 34.000 empresas. Es una apuesta decidida por la calidad y el futuro de nuestra hostelería".

El nuevo portal se integrará en cada una de las organizaciones provinciales que componen Conhostur. Ha sido desarrollado en colaboración con la consultora Jobfie.

Conhostur y sus asociaciones provinciales han invitado a todas las empresas y profesionales del sector a registrarse y explorar estas nuevas herramientas.