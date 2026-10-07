Los hoteles de la Comunitat Valenciana encaran el puente de octubre con un 85,4% de ocupación, según Hosbec

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ALICANTE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los hoteles de la Comunitat Valenciana mantienen "buenas previsiones" y tienen reservadas el 85,4 por ciento de sus plazas para el puente de octubre, que se extenderá desde el viernes y hasta el lunes, según los datos facilitados este miércoles por la patronal turística Hosbec en un comunicado.

La cifra corresponde a reservas 'on the books', es decir, las ya registradas en firme por los establecimientos hasta el momento. No incluye la venta de última hora, por lo que la ocupación final "podría situarse por encima de esta previsión", teniendo en cuenta "la climatología favorable y el mercado de proximidad, sobre todo el valenciano", ha añadido.

La localidad alicantina de Benidorm encabeza la previsión con un 88,7% de ocupación confirmada, seguida muy de cerca por Peñíscola (Castellón), con un 88,6%. Son los dos únicos destinos que superan la media autonómica.

En la provincia de Alicante, la Costa Blanca, sin incluir Benidorm, alcanza el 80,6%, mientras que Alicante Sur se sitúa en el 74,9%, el registro más moderado de las zonas analizadas, ha detallado Hosbec.

La ciudad de València llega al 84,7%, tres puntos por encima del conjunto de su provincia, que registra un 81,7%. La provincia de Castellón, por su parte, tiene confirmado el 79,7% de sus plazas, ha precisado.

"El puente de octubre vuelve a demostrar la fortaleza de nuestros destinos más allá del verano. Con más del 85% de las plazas ya reservadas y la venta de última hora todavía por llegar, el sector afronta estos cuatro días con una previsión muy positiva", ha señalado la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes.

Y ha agregado: "Que destinos de las tres provincias superen el 80% confirma que la demanda se reparte de una forma uniforme por todo el territorio, y que el esfuerzo del sector por alargar la temporada da resultados".