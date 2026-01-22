Los hoteles de Comunitat Valenciana reciben casi 10 millones de clientes en 2025 y apuestan por el turista internacional

HOSBEC ha presentado en Fitur el primer informe sobre resultados de la actividad turística y hotelera de 2025 y perspectivas estratégicas para el año 2026 - HOSBEC

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La patronal hotelera Hosbec ha explicado este jueves desde Fitur que los hoteles de la Comunitat Valenciana han recibido casi 9.994.919 huéspedes en 2025 y prevé cifras "similares" en 2026, con un comportamiento positivo del turismo internacional ya que aumentarán cerca de un 8% los las plazas aéreas programadas.

El sector llama a la promoción y a realizar un esfuerzo inversor en mejorar la categoría de sus establecimientos, ya que sus precios siguen cerca de un 20% por debajo de la media nacional. Busca así atraer mercados extranjeros en crecimiento, ante un mercado nacional que "ya está agotando su capacidad de gasto".

Estas son algunas de las conclusiones del primer informe de resultados de la actividad turística y hotelera de 2025 y las perspectivas estratégicas para el año 2026, que ha presentado Hosbec en el marco de Fitur.

El presidente de Hosbec, Fede Fuster, ha destacado que el balance de 2025 es "positivo", porque aunque el crecimiento en volumen de turistas es "muy leve" (+2,8%), se ha registrado un "récord de creación de empleo en el sector" y ha aumentado la productividad, porque los precios medios también han subido.

En 2025 ha habido casi 10 millones de clientes alojados en hoteles y 31,5 millones de pernoctaciones, con 1.100 establecimientos hoteleros y 140.000 camas hoteleras operadas. Cifras inéditas y que cierran un ejercicio con un crecimiento de casi el 2% en producción hotelera y que cumplen con los pronósticos del sector. El empleo ha crecido un 3% con 17.973 trabajadores vinculados al sector.

Los viajeros nacionales han crecido un 1,3% respecto al año anterior, mientras que los turistas internacionales alojados en los hoteles de la Comunitat Valenciana se han incrementado un 4,6%.

El RevPAR medio se ha situado en 71,1 euros, todavía lejos de la media nacional y que "no deja lugar a ninguna imposición de tasas turísticas". Fede Fuster ha incidido en que los precios del sector están "de media, un 20% por debajo de los precios de la media nacional" y que "hay ciertos destinos, como en la provincia de Castellón, que están incluso hasta un 50% por debajo de la media nacional". "Por lo tanto, tenemos aún recorrido en ese sentido", ha señalado.

"Tenemos que seguir trabajando en ese aumento de categoría de los hoteles" y que los de tres estrellas suban a 4. Un esfuerzo que "se ha hecho en muchos destinos de la provincia de Castellón, pero que hay otros que aún les queda por hacer".

Fuster ha señalado que el mercado valora bien esta apuesta, "sobre todo el internacional en el este de Europa, Polonia, países nórdicos e Italia, que está creciendo mucho", y otros como Argelia, con el que se están recuperando las relaciones. Por contra, ha advertido que el mercado nacional "ya está agotando su capacidad de gasto" por el mayor coste del nivel de vida.

PERSPECTIVAS PARA 2026

Con todo, Fede Fuster ha señalado que "la Comunitat Valenciana lidera la previsión de variación de ventas anuales para 2026 con un +9,9%, una cifra que más que duplica el crecimiento previsto para competidores directos como Canarias (+4,3)".

Para Fede Fuster, "basándonos en un crecimiento proyectado que supera ampliamente la media nacional, la Comunitat Valenciana se posiciona como el líder indiscutible del mercado turístico español para 2026. La transición hacia un modelo basado en el valor y la rentabilidad social es ya una realidad cuantificable".

Las previsiones para 2026 son "muy similares" y Hosbec ha destacado que la previsión de asientos en los 3 aeropuertos valencianos que crece casi un 8%, por lo que un buen comportamiento del mercado internacional está casi asegurado. "Las aerolíneas ven potencial, ven crecimiento, han reservado mucho más asientos, ahora falta venderlos", ha comentado.

No obstante, en el mercado británico, que es el principal emisor de la Comunitat Valenciana, hay bastantes menos ventas a estas alturas respecto al año pasado". Una situación que Fuster ha relacionado con el aumento de la fiscalidad en Reino Unido. "No están tampoco nerviosos" porque es a partir de enero cuando se verán las vacaciones de verano, ha puntualizado. Las reservas son a última hora, "lo cual dificulta mucho nuestra operativa".

Asimismo, ante la caída sistemática del mercado francés, que requiere un análisis de causas y un plan de acción, Hosbec ve necesario reorientar las campañas de marketing hacia Italia y Reino Unido, alineándolas con el fuerte crecimiento de asientos programados, y establecer la estrategia a largo plazo con mercados lejanos América - Asia.

MÁS TURISTA NORTEAMERICANO

Fede Fuster ha expuesto que, aunque no tenga un reflejo en los números globales, el mercado de Norteamérica "está empezando a ser muy interesante" y ha destacado la ampliación de frecuencias en el vuelo directo Valemcia-Montreal.

Ademñas, ha destacado que también crece el turismo estadounidense. Así, según el presidente de Hosbec, "hay momentos" en los que el mercado norteamericano se está situando en el top cinco de nacionalidades en Valencia e incluso en el top 3 en Alicante. Una tendencia llamativa teniendo en cuenta que no existen más conexiones que la de Montreal. "Creo que estamos empezando a ver cómo empiezan a descubrir la Comunitat Valenciana", ha destacado.

Por tanto, y preguntado por la apuesta del Consell por este tipo de destinos, ha señalado que es "un buen momento también para llegar a esa apuesta firme" y promocionar la Comunitat Valenciana en estos mercados de forma permanente.

Respecto a si le preocupa el efecto que pueda tener en el turismo la incertidumbre internacional, Fede Fuster ha señalado que sí porque "todo lo que pasa en el mundo nos afecta", pero ha puesto en valor que la Comunitat Valenciana está considerada un destino "muy seguro", lo cual puede beneficiarla y desviar turismo desde zonas próximos a conflictos hacia Europa.

CAMBIOS NORMATIVOS Y PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS

El presidente de Hosbec ha pedido "cambios normativos" para favorecer la competitividad del sector y, entre las reivindicaciones a la Administración, ha señalado que "lo más importante es la promoción".

También ha lamentado que los presupuestos de la Generalitat Valenciana "no están siendo aprobados en tiempo y forma".

"El año pasado fue una situación muy excepcional, también lo entendíamos. Pero que este año tengamos otra vez el mismo problema, ya nos empieza a preocupar, porque al final nuestro periodo de siembra es muy corto, que es ya", ha comentado. Por ello, ha pedido que "los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo" y aprobar un presupuesto porque además, en alusión a la dana, hay "una situación social en la provincia de Valencia muy grave y bueno, en la parte empresarial también no queremos quedarnos atrás".