La huelga de maquinistas arranca con incumplimientos de los servicios mínimos en la Comunitat Valenciana

Archivo - Estación Joaquín Sorolla de València (imagen de archivo) - MINISTERIO TRANSPORTES - Archivo

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las primeras horas de la jornada de huelga convocada por el Sindicato de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) han dejado incumplimientos de los servicios mínimos en los núcleos de Cercanías, en la Alta Velocidad y la Larga Distancia de la Comunitat Valenciana, según han informado fuentes de Renfe.

En el núcleo de Cercanías de Valencia, entre las 5.30 y las 9.30 horas, de los 59 trenes programados en los sevicios mínimos, no han circulado siete, cuatro de ellos en la Línea C2 y tres en la Línea C1. En las Cercanías de Alicante, los incumplimientos han sido del 25 % de los servicios mínimos.

Respecto a la larga distancia y la alta velocidad, ha circulado toda la oferta menos dos Euromeds suprimidos de Alicante-Barcelona y València-Barcelona, así como tres aves: un tren Valencia-Madrid y otro Alicante-Madrid. Los servicios mínimos se están cumpliendo en la Media Distancia.

Renfe cifra en un 19,6 % el seguimiento de la huelga convocada por Semaf en el conjunto de España, en la suma de los turnos de noche y mañana entre los trabajadores con capacidad para secundarla, según ha explicado en un comunicado.

La convocatoria de los paros del sindicato de maquinistas está teniendo una afectación desigual en todo el territorio nacional y las mayores incidencias en la circulación de los trenes se está produciendo en los núcleos de Cercanías de Madrid y Rodalies de Barcelona.

El gestor ferroviario recomienda consultar la información actualizada sobre el servicio a través de nuestros canales oficiales. Para la red de los núcleos de Cercanías, se recomienda utilizar la red de transporte público alternativa. Se ha dispuesto en la web de Renfe un espacio para obtener justificantes por retrasos.

Asimismo, Renfe recuerda que se han habilitado cambios y anulaciones gratuitos en los servicios programados para hoy, con la recomendación de no viajar cuando sea posible. Asimismo, los viajeros cuyos trenes se vean afectados recibirán información a través de SMS o correo electrónico, mediante los datos de contacto asociados a su reserva.