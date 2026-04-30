La huelga de médicos en abril se cierra dejando un acumulado de unas 270.000 citas suspendidas y un respaldo del 9,35%

Protestaod de CESM para exigir un Estatuto propio y mejoras laborales - CESM-CV

VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La huelga intermitente de los médicos para reclamar un Estatuto Marco y la mejoras en sus condiciones laborales ha concluido este jueves los paros de abril dejando a un total de 269.528 pacientes sin atender desde que se inició en diciembre y hasta ayer en la Comunitat Valenciana y con el seguimiento más alto de la semana, un 9,35%, según datos de la Conselleria de Sanidad.

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ha destacado "el amplio respaldo" en las movilizaciones desarrolladas y ha recordado que "sigue tendiendo la mano al diálogo para desbloquear la situación, pero advierte: "Esto no se para".

Se cierra así la tercera semana de paros desde que se convocó la huelga indefinida y la cuarta desde diciembre. En esta ocasión además de ser nacional para exigir a la ministra de Sanidad, Mónica García, un Estatuto Marco propio para la profesión médica, también reclama al conseller, Marciano Gómez, mejoras en sus condiciones laborales, principalmente una jornada de 35 horas.

Así, la huelga deja un total de 269.528 actos médicos suspendidos durante los paros de diciembre, febrero, marzo y de este lunes, martes y miércoles. De ellos, 101.925 son citas que han dejado de ser atendidas en la Comunitat Valenciana en consultas externas, 34.609 en técnicas, 3.346 en cirugías y 129.648 en Atención Primaria.

El seguimiento de la huelga ha sido este jueves el más alto de la semana con un 9,35%, frente al 7,43% del lunes; el 8,40 del martes y el 8,89% del miércoles. Por provincias, el paro ha sido secundado esta jornada en Alicante por el 14,41% de los médicos; en Castellón, por el 6,54%; y en Valencia, por el 6,71%. Por su parte, CESM-CV mantiene el apoyo en el 90% teniendo en cuenta que los servicios mínimos decretados en los hospitales son de entre un 75% y un 100% y en primaria se han fijado en el 50%.

Al respecto, CESM, en un comunicado, ha mostrado su satisfacción por los datos de seguimiento en las movilizaciones desarrolladas a lo largo del mes de abril y las acciones reivindicativas convocadas en todo el territorio valenciano así como a nivel nacional. Así, ha recalcado que apuntan a "un amplio respaldo por parte de los profesionales sanitarios, tanto en Atención Hospitalaria como en Atención Primaria, consolidando así la línea de participación registrada en meses anteriores".

En ese sentido, ha agradecido a "todas y todos los profesionales que han participado en todas las acciones llevadas a cabo esta semana, como muestra de unidad, compromiso y visibilización de la situación que atraviesa el colectivo médico".

En concreto, ha resaltado "la gran manifestación" celebrada el ayer en València, que reunió a "un elevado número de facultativos y ciudadanos en defensa de unas condiciones laborales dignas y de una atención sanitaria de calidad". "La alta participación en esta convocatoria pone de manifiesto el creciente respaldo social a las reivindicaciones del colectivo médico", ha destacado.

El Sindicato Médico ha recalcado que "sigue tendiendo la mano al diálogo para desbloquear la situación, mientras las movilizaciones seguirán adelante". "Gracias a todas y todos por aportar en esta lucha, esto no se para", ha apostillado.

CV: 9,35%