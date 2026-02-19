La huelga de los médicos deja 32.000 actos asistenciales cancelados en tres días en la Comunitat Valenciana

Concentración estemiércoles de médicos por un Estatuto Marco propio - CESMCV

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La huelga de los médicos ha obligado a cancelar un total de 32.000 actos asistenciales --incluyendo primaria, especialidades, pruebas diagnósticas e intervenciones-- en los tres primeros días de paros en la Comunitat Valenciana.

Así, lo ha señalado este jueves el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en declaraciones a los medios antes de reunirse con el equipo directivo de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI) Alicante-Norte.

La penúltima jornada de huelga convocada por CESM en toda España contra el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, que sí que cuenta con el visto bueno de los sindicatos de Ámbito de Negociación, y para exigir un texto propio para el colectivo que reconozca sus particularidades y responsabilidad laboral ha tenido un seguimiento de un 90% del personal que no está en servicios mínimos, según el sindicato médico.

Por su parte, la Conselleria de Sanidad reduce la participación al 10,76% en la Comunitat Valenciana: un 5,20% huelga en Alicante, un 6,29% en Castellón, y un 9,10% Valencia.

El sindicatos médico ha convocado asimismo una manifestación esta tarde a las 19.00 horas frente a la Conselleria de Sanidad. Asimismo, celebrará mañana otra jornada de concentraciones a las 11.00 horas frente a los centros de salud y hospitales tras la convocada ayer miércoles.

"ANOMALÍA EN LAS NEGOCIACIONES"

Al respecto, el conseller de Sanidad ha recalcado que "se trata de una huelga que los médicos se la hacen a la ministra de Sanidad" que, ha criticado, "no ha metido a los médicos en las negociaciones".

Así, le ha reprochado que "sorprendentemente está poniendo en marcha un nuevo estatuto de personal sanitario sin contar con los facultativos, lo cual es una anomalía y que está repercutiendo en los ciudadanos de las distintas comunidades autónomas".

Por su parte, ha recalcado que desde la conselleria están intentado "paliar, en la medida de lo que podemos, el impacto de la huelga, que a mí por otra parte me parece que es como todas las huelga lícita y legítima". "Pero es que además en esta --ha añadido--, el hecho de no haber contado con ellos de una forma abierta y para llegar a un acuerdo con ellos, pues me parece que está perfectamente avalada por las causas que ellos exponen".

En ese sentido, ha insistido: "Nosotros intentamos buscar el equilibrio entre lo que es el derecho fundamental y el derecho constitucional de las personas a su salud y el derecho de que los trabajadores puedan hacer una huelga para que repercuta lo menos posible".