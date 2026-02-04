El Huerto del Cura de Elche rinde homenaje a la emperatriz Sisi con una conferencia y una recreación histórica

Cartel de la conferencia sobre la emperatriz Sisi en el Huerto del Cura de Elche - HUERTO DEL CURA

ALICANTE, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Jardín Artístico Nacional Huerto del Cura de Elche (Alicante) ha organizado una programación especial para conmemorar los 132 años de la visita de Elisabeth de Austria, más conocida como la emperatriz Sisi, a la ciudad el 18 de febrero de 1894. Para celebrar esta ocasión se ha organizado una conferencia académica y una recreación histórica.

La intención de estas actividades consiste en "rescatar la verdadera esencia de la emperatriz", al tiempo que se alejan "los mitos cinematográficos" y se profundiza en "su legado cultural", según ha indicado el Huerto del Cura en un comunicado.

El director gerente del jardín, Vicente Federico Orts, ha señalado que es "una oportunidad única para viajar en el tiempo y descubrir la historia que une a Sisi con Elche y con el jardín".

Así, el 18 de febrero a las 19.00 horas tendrá lugar en el Centro de Congresos de Elche la conferencia titulada 'Los viajes de Sisi'. Esta ponencia será impartida por la investigadora Silvia Santibáñez y moderada por Vicente Federico Orts y explorará los desplazamientos de la emperatriz como "una forma de búsqueda personal y conexión con lugares emblemáticos".

Tras la conferencia, Santibáñez ofrecerá una "primicia" a los asistentes con la presentación oficial de su nueva obra 'El guardián de majestades: Xavier Paoli', un libro que narra las memorias del comisario francés que asumió la "delicada" misión de proteger a los monarcas frente a la "amenaza" anarquista durante el siglo XIX y principios del XX.

El acto finalizará con la actuación musical del Cuarteto de flauta del Conservatorio de Música de Elche, que tocará una selección de piezas del repertorio musical europeo del siglo XIX, la época en la que vivió la emperatriz.

RECREACIÓN HISTÓRICA

Por otra parte, el Huerto del Cura albergará la recreación histórica de la visita original de Sisi al jardín en 1894 el 22 de febrero a las 11.00 horas.

Esta representación mostrará a personajes de la época que cobrarán vida para revivir el momento exacto en que la emperatriz descubrió en el Palmeral de Elche la "majestuosa" Palmera Imperial. Se trata de una experiencia "inmersiva" y "didáctica" llevada a cabo "en un entorno único" por el grupo A+G Recreaciones Artísticas 1900.

El precio de la actividad es de 15 euros e incluye la visita teatralizada y un refrigerio inspirado en los gustos de la emperatriz: zumo de naranja y la "famosa" Dobos Torte, reconocida como "la tarta favorita de Sisi". La entrada será limitada y se podrá adquirir próximamente a través de la página web del Huerto del Cura.