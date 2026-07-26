La humedad del miércoles, una "ventana de oportunidad muy buena" para estabilizar el fuego de la Vall d'Uixó

Efectivos de Bomberos en el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) - CONSORCIO BOMBEROS CASTELLÓN

VALÈNCIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este sábado en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó entra en una nueva fase y si hasta ahora se consideraba fuera de la capacidad de extensión, ahora está activo y pasado mañana, con una humedad que aumentará al 80%, se abre una "ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo". "Hay una buena predisposición para poderlo estabilizar en breve".

Así lo ha manifestado a los medios el subinspector jefe del Consorcio de Bomberos de Castellón y director técnico del Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio, Antonio Rodrigo, quien ha subrayado a los medios de comunicación que el operativo tienen "todos los medios trabajando y trataremos de estabilizarlo lo antes posible".

Este profesional ha comentado que la previsión meteorológica para mañana es prácticamente idéntica a la de hoy: "entrará viento del oeste sobre las dos y media o tres de la madrugada y, a lo largo del día, sobre las 11 y media o 12.00, entrará la brisa de Levante, que es viento del sur, y se reproducirán las condiciones que ha habido hoy".

"Pero pasado mañana nos han informado de que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios", ha confiado.

Rodrigo ha detallado que "lo que era ayer cola del incendio, hoy es cabeza, y volverá a cambiar el viento" de la madrugada. "Pero estamos trabajando en toda la franja de Artana, Eslida y Chóvar, estamos haciendo algún fuego técnico para poderlo contener y, en principio, hay probabilidades de estabilizarlo lo antes posible".

"A CADA MOMENTO TENEMOS MÁS MEDIOS"

Esto quiere decir que la extinción del fuego se encuentra ya dentro de la capacidad "porque a cada momento tenemos más medios". El bombero ha recalcado: "El incendio gana terreno, nosotros también con todos los medios que tenemos los vamos distribuyendo vamos a tener unos 25 medios aéreos, un montón de efectivos trabajando, hay buena coordinación entre todos y una buena estrategia de ataque al incendio y es cuestión de tiempo que lo estabilicemos, lo antes posible", ha insistido.

Esta misma mañana, la dirección del operativo ya señalaba que el aumento de la humedad abría una puerta para que las condiciones mejoraran y se ha aprovechado "bien".

"No puedo garantizar que mañana esté estabilizado, mañana se reproducirán las mismas condiciones meteorológicas de hoy", ha declarado Rodrigo, quien, en este punto, ha hecho notar que el crecimiento del perímetro desde el Cecopi de esta mañana "solo ha aumentado 6 kilómetros".

"No hay mucha variación, quiere decir que el incendio lo estamos conteniendo bien. No podemos decir que está estabilizado, pero hay una buena predisposición para poderlo estabilizar en breve. No podemos decir un tiempo exacto", ha resuelto.