Un hundimiento de calzada obliga a cortar la Vía Parque de Alicante en sentido norte-sur

Imagen de archivo de la Vía Parque en la ciudad de Alicante - GOOGLE MAPS

ALICANTE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hundimiento de calzada ha obligado a cortar al tráfico la Vía Parque entre la glorieta situada a la altura del centro comercial Puerta de Alicante hasta el final del tramo en el barrio de San Gabriel, en sentido norte-sur.

Así lo han informado este jueves fuentes municipales consultadas por Europa Press, que han indicado que técnicos del área de Infraestructuras están evaluando la situación sobre el terreno.

Por ahora no han trascendido más detalles sobre el hundimiento y se desconoce cuánto tiempo podrá estar cerrado al paso de vehículos este tramo.