El IAC analiza la figura de Thomas Mann por los 125 años del nacimiento del escritor alemán

ALICANTE, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC) pondrá en marcha la próxima semana el nuevo ciclo 'Pensar con Thomas Mann', con motivo del 125 aniversario del nacimiento del autor alemán, que se celebrará en la Casa Bardin.

El diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha explicado que la finalidad de esta propuesta dedicada al escritor, ganador del Premio Nobel en 1929 y reconocido como "uno de los mayores novelistas de su tiempo", es "analizar su figura y literatura y entender su manera de ver la vida".

Este ciclo contará con la participación de tres "influyentes" filósofos españoles expertos en este autor, Rafael Argullol, Diego Sánchez Meca y Francisco Jarauta, quienes ofrecerán una visión de diferentes aspectos de la vida y trayectoria de Mann, según ha informado la Diputación de Alicante en un comunicado.

El autor fue "una institución de la cultura europea y firme defensor de la democracia, en contra de los totalitarismos", como mostró a través de dos de sus obras, 'Los Buddenbrok' y 'La montaña mágica'.

La primera sesión se celebra el próximo martes a las 19.00 horas, en la que Argullol ofrecerá su conferencia 'Thomas Mann: arte y vida'. El catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona es también narrador, poeta y ensayista, así como autor de una treintena de libros de "muy distintos" ámbitos literarios, desde la poesía o el ensayo, hasta textos de escritura transversal.

A esta primera jornada le seguirá Diego Sánchez Meca con 'Los Buddenbrok: el impacto del capitalismo industrial en la cultura alemana' el 23 de octubre. Sánchez Meca es catedrático de Filosofía Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y se ha especializado en el estudio de los movimientos filosóficos, literarios, políticos y de crítica de la cultura de los siglos XIX y XX.

Cerrará el ciclo Francisco Jarauta el 13 de noviembre, con su ponencia 'Montaña y abismo'. Catedrático de Filosofía y profesor en universidades europeas y norteamericanas, Jarauta es patrono y miembro de los consejos científicos de museos y de publicaciones y autor de ensayos, artículos y conferencias.