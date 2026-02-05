El IAC inaugura en Agost una muestra sobre el wéstern rodado en Alicante durante los años 60

Cartel de la muestra sobre el wéstern rodado en Alicante durante los años 60 - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC) inaugura este viernes en el Museo de Alfarería de Agost una exposición dedicada a las películas wéstern rodadas en Alicante durante los años 60.

La entidad cultural ha afirmado que, con este proyecto, refuerza su "compromiso con la recuperación de la memoria cultural y cinematográfica, ofreciendo una propuesta divulgativa que conecta cine, historia y territorio".

Con el objetivo "difundir y poner en valor" el legado del cine wéstern americano rodado y exhibido en la provincia hace más de seis décadas, la propuesta se articula a partir de los fondos de "gran valor documental y visual" pertenecientes a John Sanderson, un "reconocido" coleccionista de cine americano, y coordinada por Estefanía Soler y Begoña M. Deltell, según ha indicado la Diputación de Alicante en un comunicado.

De este modo, arranca un nuevo ciclo que propone un "acercamiento histórico y cultural" a un género cinematográfico con "notable presencia" en el territorio alicantino, tanto como escenario de rodajes como en las salas de cine de la época.

Durante los 60, diversas localidades de la provincia se convirtieron en espacios "idóneos" para la filmación de este tipo de producciones, al aprovechar sus paisajes y condiciones naturales. Paralelamente, estas películas tuvieron "amplia difusión" en los cines de Alicante, hasta el punto de formar parte del imaginario colectivo de varias generaciones, a juicio de la Diputación.

El ciclo se completa con una exposición que permitirá al público conocer los espacios donde se rodaron estas películas, así como los títulos "más representativos" del wéstern americano vinculados a la provincia.

EXPOSICIÓN ITINERANTE

La muestra itinerará por tres localidades. En primer lugar, este viernes abrirá sus puertas en el Museo de la Alfarería de Agost, a las 19.00 horas, y allí se podrá visitar hasta el 27 de marzo. En los meses de julio y agosto, se exhibirá en las Cuevas del Rodeo de Rojales y en otro espacio de la provincia que aún está por determinar.

Esta primera exposición, titulada 'Alicante, una provincia de wéstern en los 60', se centra en las películas rodadas y exhibidas en Agost y permitirá al público "conocer más sobre los escenarios locales y las producciones cinematográficas vinculadas a la localidad".

La muestra cuenta con piezas de la colección de Sanderson, que ofrecerá una conferencia para contextualizar la muestra. Además, la propuesta incluye la proyección del documental 'Una de l'Oest. Conmemoració del 50 aniversari del rodatge de 'El regreso de los 7 magníficos'', de Enrique Vasalo.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha manifestado que la "recuperación de la memoria" de los pueblos de la provincia "es algo fundamental para conocer" su historia y, en esa línea, considera que el IAC hace una "apuesta firme" que "hace viajar a través del cine a los años 60, cuando Agost se convirtió en un plató gigante para rodar algunas películas del Oeste", como 'El regreso de los 7 magníficos' o 'Kid Rodelo'.

"Estamos muy satisfechos por hacer que muchas personas se reencuentren con su pasado y en este camino vamos a seguir, ya que la exposición se podrá contemplar en dos poblaciones más, cumpliendo uno de los objetivos del IAC de llegar a todos los rincones de la provincia", ha sentenciado Navarro.