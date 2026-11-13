El IAC reúne a Valentín Roma y Manuel Rivas para recordar al John Berger "más íntimo" - MONTAJE A PARTIR DE DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC) reunirá el próximo martes, 17 de noviembre, en la Casa Bardin, al escritor Manuel Rivas y al director del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), Valentín Roma, para recordar al John Berger "más íntimo" y recuperar su figura desde el análisis de su legado intelectual y las vivencias compartidas.

Coincidiendo con el centenario del nacimiento del escritor, esta nueva sesión del ciclo 'La mirada oblicua', titulada 'John Berger, un escritor de nuestro tiempo', profundizará en la vertiente más íntima del intelectual británico, amigo personal de Rivas, y se rescatarán encuentros y experiencias en las que compartieron arte y vida, según ha informado en un comunicado la Diputación de Alicante.

Rivas, periodista y escritor nacido en A Coruña, ha trabajado en 'El Ideal Gallego', 'La Voz de Galicia' y 'El País', así como en la Televisión de Galicia. También ha sido subdirector de 'Diario 16' en Galicia y es socio fundador de Greenpeace España y de Nunca Máis.

Asimismo, es autor de poemas, novelas, relatos cortos, ensayos y teatro, una producción entre la que destacan títulos como 'El lápiz del carpintero', 'Ella, maldita alma', '¿Qué me quieres, amor?' o 'Todo es silencio'. Además, uno de sus relatos, 'Vivir sin permiso', inspiró una serie de televisión bajo el mismo nombre.

Entre los reconocimientos que ha recibido están el Premio Nacional de Narrativa, que obtuvo en 1996, y el Premio Nacional de las Letras Españolas, que se le concedió en 2024. Actualmente, es patrono de la Biblioteca Nacional de España.

Por su parte, Roma, conocedor de la obra de Berger, acaba de asumir la dirección del MACBA y es doctor en Filosofía por la Winchester School of Art de la Universidad de Southampton.

Fue conservador jefe del MACBA de 2014 a 2015, posteriormente, y hasta 2026, estuvo al frente de La Virreina Centre de la Imatge, donde presentó exposiciones sobre John Berger, como 'Permanent red', y Jeff Wall, Chantal Akerman, Barbara Hammer, Pedro Costa, August Sander, Paula Rego, Marguerite Duras o Joseph Beuys, entre otros.