Ibáñez pide a los ediles de Borriana no buscar "excusas" y defiende que Compromís ha sido "exigente" con el Gobierno

Archivo - El diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, durante la Comisión de Investigación de la dana, en el Congreso de los Diputados, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís en el Congreso Alberto Ibáñez ha pedido a los ediles de la coalición en el Ayuntamiento de Borriana (Castellón), Jorge Alarcón y Carla Gascó, que han solicitado formalmente pasar al grupo no adscritos por "pérdida de coherencia valencianista" en el partido, que no busquen "excusas" y ha defendido que la formación ha sido también "exigente" con el Gobierno de España en la exigencia de responsabilidades por la gestión de la dana.

De este modo lo ha manifestado, en rueda de prensa este miércoles para presentar una campaña en materia de vivienda, al ser preguntado por los motivos que han esgrimido ambos ediles para solicitar la baja del partido. En concreto, Alarcón ha asegurado que cuando la dana golpeó la provincia de Valencia confiaban en que su partido "exigiera responsabilidades a todas las administraciones implicadas, con independencia del color político", pero "las dudas comenzaron a surgir al observar que esa exigencia pública se dirigía de manera desigual, sin la misma contundencia hacia todos los niveles".

Ibáñez ha considerado que le gustaría que cualquier persona valencianista "respetara" el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana y ha recalcado que, en este caso, las competencias en materia de emergencias son "exclusivas" de la Generalitat. "Puedo entender que cada uno tenga su opinión, pero Compromís, una fuerza valencianista, cree en el autogobierno", ha argumentado.

De hecho, ha afirmado que, si la coalición hubiera estado "en el Palau de la Generalitat" gobernando la institución, "no hubiera pasado lo que ocurrió el día de la dana" y como ejemplo de ello ha puesto la gestión de la dana de la Vega Baja de 2019.

En cualquier caso, el diputado de Compromís en el Congreso, adscrito al grupo Sumar, ha defendido que la coalición no ha tenido "ningún problema en exigir responsabilidades" al PSOE, algo que ha expuesto ya "por activa y por pasiva", pero ha señalado que no se pueden "comparar" las competencias que en este caso les corresponden a la comunidad autónoma y al Estado, respectivamente.

Sobre esta primera, ha acusado al gobierno de la Generalitat Valenciana de estar el 29 de octubre de 2024, el día de la tragedia, "más preocupado por el turismo" que por las personas y ha advertido que, cuando esto ocurre, "pasa lo que pasa".

No obstante, ha recalcado que Compromís "en su totalidad" ha exigido "lo que hemos tenido que exigir" en aspectos como las infraestructuras y ha cuestionado lo que "no han hecho bien" los gobiernos tanto de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) como de Mariano Rajoy (PP). "Pero la gente tiene que aprender a sumar la aritmética, --Compromís-- tenemos dos diputados de 350", ha indicado.

COMPROMÍS CUMPLE "A RAJATABLA"

En esta línea, ha puesto en valor que "ayer mismo" la coalición "consiguió" que las ayudas públicas que reciben los autónomos no tributaran y ha deslizado: "En Borriana puede que quede un poco lejano cuando hacen esas valoraciones".

Asimismo, Ibáñez ha sacado pecho de que Compromís está "cumpliendo a rajatabla" lo que piden las víctimas de la dana y ha animado a los dos ediles de Borriana a que "pregunten" a estos colectivos "si tienen claro o no que nada tienen que ver las competencias --en emergencias-- de la Generalitat y el Gobierno".

El diputado nacional ha pedido "a la gente" que "no busque excusas" y ha insistido en que Compromís ha sido "exigente" también con el Ejecutivo central. De hecho, ha asegurado que por la comisión de investigación sobre la dana del Congreso "vendrán tanto" representantes de la Generalitat como del Gobierno, "pero cada uno tendrá que responder a sus competencias".

Por último, aunque sin aludir directamente a los dos concejales de Borriana, Alberto Ibáñez ha manifestado que entiende que "quien no es valencianista" no se sienta "cómodo" en una formación como Compromís.