Iberdrola invierte más de 250 millones en sus primeras plantas fotovoltaicas en la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha iniciado la construcción de sus primeras dos plantas fotovoltaicas en la Comunitat Valenciana, que van a suponer una inversión de 252 millones de euros y sumarán una potencia de 366 megavatios (MW), lo que va a contribuir a incrementar la autonomía energética de la autonomía, según ha informado la eléctrica en un comunicado.

Los parques Cofrentes I (184 MW) y Ayora 1 (182 MW), ambos en la provincia de Valencia, generarán más de 650.000 megavatios hora al año de energía "limpia, competitiva y autóctona capaces de abastecer a aproximadamente 200.000 hogares y evitar la emisión a la atmósfera de 52.000 toneladas de CO2 al año", ha detallado la compañía, que sostiene que la construcción de ambas instalaciones va a suponer una "dinamización" para el tejido empresarial local y comarcal del valle de Ayora-Cofrentes ya que se emplearán en periodos punta a unos 1.300 trabajadores, gran parte de ellos de la zona.

La compañía está en contacto con los ayuntamientos del entorno para impartir durante las próximas semanas cursos de formación para que desempleados de la zona se puedan incorporar a los trabajos. Además, también se ha contado con proveedores nacionales como Ingeteam, Eiffage, Ormazabal, Mesa, OHLA, entre otras, lo que implica el "fortalecimiento de un ecosistema empresarial nacional en el sector de las energías renovables", apunta.

La puesta en marcha de las plantas fotovoltaicas, prevista para finales de 2026, conllevará también la creación de puestos de trabajo local para tareas de gestión y mantenimiento, a lo que se sumará el beneficio para los propietarios de los terrenos en los que se van a instalar las infraestructuras, así como a los ayuntamientos que las acogen, por lo que la implantación de las instalaciones va a contribuir al desarrollo económico de la comarca.

La compañía, que está llevando a cabo inversiones fotovoltaicas de forma selectiva, ligadas a acuerdos de venta de energía renovable (PPA) y con socios inversores, cuenta en la región con una potencia instalada de generación de más de 4.840 MW de los que más de 3.000 MW son libres de emisiones de CO2 , en la que resalta el aprovechamiento hidroeléctrico de Cortes-La Muela, que alberga la mayor central de bombeo de Europa, un almacenamiento energético que supone una garantía para el suministro del sistema eléctrico, junto con la central nuclear de Cofrentes.

PLAN DE CONVIVENCIA CON EL ENTORNO

Las instalaciones de Cofrentes I y Ayora 1 cuentan con diferentes proyectos para potenciar la convivencia con la biodiversidad entre los que se incluyen un plan de información y educación medioambiental sobre energías renovables, mantenimiento de vegetación relevante y corredores para la mejora de la conectividad, así como charcas para aumentar y mejorar los hábitats acuáticos de la zona para refugio de animales.

También se van a llevar a cabo compensaciones de superficies de hábitats de interés comunitario, que va a suponer la recuperación de terrenos abandonados cercanos a la ubicación de las instalaciones. Se contemplan además plantaciones perimetrales agroforestales, entre otras medidas, para la integración paisajística de las plantas fotovoltaicas.

Para hacer seguimiento de la evolución del entorno de las nuevas instalaciones, se van a realizar sendos estudios de seguimiento de fauna, en el caso de Cofrentes I sobre el uso del territorio realizado por las águilas real y perdicera, en colaboración con la Universitat de València y, en el caso de Ayora 1, sobre aves esteparias de la zona, además de la creación de una reserva de fauna de más de 90 hectáreas.

Estas actuaciones forman parte del Programa Convive de Iberdrola, que nace con el objetivo de ser un "plan de mejora continua que integra todas las iniciativas y alianzas para la convivencia entre energías renovables y su contribución al desarrollo socioeconómico y a la conservación de la biodiversidad".

El desarrollo socioeconómico y la conservación de la biodiversidad son dos elementos "clave" de la estrategia de descarbonización de la compañía, con el fin de demostrar que "el suministro de energía limpia y sostenible puede y debe convivir con la sociedad y la naturaleza, por lo que mantener el equilibrio del medio ambiente y contribuir al desarrollo social y económico son parte fundamental de Iberdrola".