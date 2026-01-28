El IBV utiliza escaneo corporal dinámico para estudiar de las deformidades de la

El IBV utiliza escaneo corporal dinámico para desarrollar nuevas metodologías para el estudio de las deformidades de la columna vertebral - IBV

VALÈNCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Biomecánica (IBV) ha puesto en marcha el proyecto 'FSPINE', con el objetivo de "poner a punto" innovadoras soluciones de registro biomecánico basadas en escaneo corporal dinámico, a través de su tecnología MOVE4D, con las que desarrollar nuevas metodologías para la valoración funcional y el estudio de las deformidades de la columna vertebral, como escoliosis, cifosis y lordosis, que faciliten a los profesionales sanitarios el diagnóstico y el seguimiento clínico de dichas patologías.

La deformidad de la columna vertebral es una de las causas que afectan al desarrollo musculoesquelético de las personas, pudiendo provocar enfermedades circulatorias, respiratorias y del aparato locomotor.

Estas patologías, además de comprometer la salud, impactan en la confianza y en la calidad de vida diaria de quienes las sufren. En la actualidad, la postura pasiva que habitualmente se adopta en entornos académicos o laborales puede llegar a provocar síntomas vertebrales anómalos cada vez más importantes y que pueden afectar al desarrollo físico de los más jóvenes y a su salud futura. Por ello, resulta "clave la detección precoz", subrayan desde el instituto de investigación.

En la práctica clínica, la detección de estas deformidades suele requerir la utilización de tecnologías de radiación ionizante, como las radiografías o el TAC, implicando la exposición de los pacientes a la misma en las etapas de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las patologías.

En palabras de Carlos Atienza, director de innovación en Salud del IBV, "en el proyecto se están diseñando protocolos de valoración clínica que permiten cuantificar los efectos de la patología de la columna en la capacidad funcional de los pacientes".

A diferencia de los métodos tradicionales de detección de las deformidades raquídeas como los Rayos X o el TAC, la tecnología de escaneo corporal dinámico MOVE4D, utilizada en FSPINE, consiste en un escáner de captura 4D que utiliza cámaras de infrarrojos, que lo hace completamente seguro para el paciente al no emitir radiación ionizante, evitando los riesgos de exposición de los sistemas tradicionales usados en la práctica clínica.

"Además, el sistema permite la valoración de la deformación de la columna vertebral en movimiento, de manera que los profesionales clínicos pueden ver cómo se modifica la curvatura de la columna vertebral durante la marcha del paciente o bien tras la realización de distintos tipos de movimientos, a lo largo de su evolución tras un tratamiento", señala Carlos Atienza en un comunicado.

Otro de los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas es una herramienta para el diseño personalizado de ortesis y otros productos que mejore su ajuste a las características cada paciente y mejore el tratamiento de estas patologías.

"A LA VANGUARDIA"

Según explica Atienza, "este proyecto nos sitúa a la vanguardia en el ámbito de la biomecánica aplicada a la salud". "Estamos desarrollando herramientas que no solo permitirán mejorar el estudio de las deformidades de la columna, sino también diseñar tratamientos y productos más personalizados a las características y necesidades de cada paciente. Esto se traduce en una atención más segura, eficiente y centrada en la persona".

En el proyecto 'FSPINE', el IBV ha contado con la colaboración activa del ecosistema empresarial valenciano. El proyecto reúne a compañías consolidadas con amplia trayectoria, pymes innovadoras y grandes firmas tractoras que aportan su experiencia en investigación, desarrollo tecnológico y atención sanitaria.

Así, ha contado con la colaboración de Ascires, Epidisease, Neofoam, Ortoprono y Fisiodreca't, que han contribuido con su conocimiento en áreas clave como el diagnóstico por imagen, el diseño de productos ortopédicos, el desarrollo de soluciones para el ámbito de la rehabilitación y la fisioterapia.

"El proyecto FSPINE representa una oportunidad para impulsar la transferencia de conocimiento al sector sanitario, y sus resultados cuentan con tener un impacto directo en especialidades como la cirugía ortopédica y traumatología, la rehabilitación, la fisioterapia o la neurología", ha concluido Carlos Atienza.

Finalmente, el proyecto FSPINE cuenta con el apoyo de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat Valenciana, a través del IVACE+i, con la financiación por la Unión Europea, a través del Programa FEDER Comunitat Valenciana 2021-2027 (IMDEEA/2025/67).