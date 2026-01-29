El ICMol lidera un proyecto europeo para desarrollar nuevos dispositivos electrónicos neuromórficos

Eugenio Coronado, investigador del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) de la Universitat de València - ICMOL UV

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Eugenio Coronado, investigador del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) de la Universitat de València, ha obtenido una ayuda 'Proof of Concept del European Research Council (ERC)' para avanzar en el desarrollo de una nueva generación de dispositivos electrónicos inspirados en el funcionamiento del cerebro humano. El proyecto permitirá trasladar resultados de investigación fundamental hacia aplicaciones tecnológicas con potencial en la industria electrónica y en la computación neuromórfica.

Según ha informado la UV en un comunicado, la ayuda ERC Proof of Concept, dotada con 150.000 euros, se concede a proyectos que ya han sido financiados previamente por la Comisión Europea y tiene como objetivo explorar su viabilidad comercial y tecnológica.

En este caso, la nueva prueba de concepto deriva directamente del proyecto ERC Advanced Grant Mol-2D, también liderado por Coronado, que se centra en el control y explotación de las propiedades de materiales bidimensionales con propiedades electrónicas avanzadas mediante una aproximación molecular.

El nuevo proyecto, titulado Molecular 2D/Polymer-based Memristors (Mol-2DMem), se centra en el desarrollo de memristores, unos dispositivos electrónicos capaces de combinar memoria y procesamiento de información en un único componente. A diferencia de los chips convencionales, que separan estas dos funciones, los memristores permiten procesar la información de forma "más eficiente y con un consumo energético muy reducido", ha subrayado la entidad.

"Uno de los grandes retos de la inteligencia artificial y el internet de las cosas es el enorme gasto de energía asociado al tratamiento de datos. Los memristores permiten procesar la información allí donde se genera, sin necesidad de transferirla continuamente entre memoria y procesador", ha explicado Eugenio Coronado.

La propuesta del equipo valenciano se basa en insertar materiales bidimensionales, como el disulfuro de molibdeno (MoS2), en polímeros moleculares que contienen especies iónicas móviles. Este enfoque da lugar a memristores de naturaleza electroquímica, en los que el movimiento controlado de iones permite regular de manera reversible la respuesta eléctrica del dispositivo.

Esta combinación da lugar a dispositivos híbridos con un comportamiento electrónico adaptable, capaz de imitar respuestas sinápticas de corta duración, similares a las del cerebro humano.

IA

Gracias a esta aproximación, los nuevos memristores pueden funcionar como elementos clave en sistemas de computación neuromórfica, una de las líneas más prometedoras para el desarrollo de inteligencia artificial "más rápida, compacta y sostenible". Entre sus posibles aplicaciones se encuentran el reconocimiento de imágenes, el procesamiento de señales biomédicas o los sensores inteligentes de bajo consumo.

El proyecto 'ERC Proof of Concept' permitirá avanzar desde prototipos de laboratorio hasta dispositivos integrables en circuitos electrónicos reales, en colaboración con socios industriales. El objetivo es "validar su funcionamiento en entornos próximos a aplicaciones reales y explorar su potencial transferencia al mercado".

Eugenio Coronado es catedrático de Química Inorgánica de la Universitat de València y director del ICMol, centro "puntero" en nanociencia molecular y materiales avanzados. Su investigación se centra en el diseño químico y desarrollo de moléculas funcionales y materiales con propiedades electrónicas y magnéticas innovadoras, con aplicaciones en tecnologías cuánticas, espintrónica y almacenamiento de información.

En 2025, el profesor Coronado aparece en la lista de los 100 investigadores más citados de España y dentro del 2 por ciento de científicos más citados a nivel mundial, según el ranking elaborado por la Universidad de Stanford y publicado en la revista 'PLOS Biology'.