Identificados varios individuos por poner enseres de limpieza en la estatua a la Mujer Trabajadora de Nules (Castellón)

CASTELLÓ 6 Oct. (EUROPA PRESS) - -

Varias personas han sido indentificadas como presuntas autoras de la vandalización de la estatua a la Mujer Trabajadora de Nules (Castellón), a la que supuestamente han colocado varios enseres de limpieza, según han informado fuentes del Ayuntamiento.

Los hechos se produjeros el pasado sábado, en el marco de la celebración de la fiestas de la Virgen de la Soledad, cuando el monumento a la Mujer Trabajadora, situado en la plaza del Mercado, apareció con una fregona, un cepillo y un recogedor.

Los presuntos autores de los hechos ya han sido identificados y serán sancionados, según han indicado las mismas fuentes. El Ayuntamiento ha mostrado su condena a este acto vandálico.