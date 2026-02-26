Identifican los riesgos ergonómicos en las carnicerías, donde uno de cada tres accidentes con baja son por sobreesfuerzo

Archivo - Piezas de ternera expuestas en la carnicería de un mercado - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto desarrollado por la Confederació d'Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç) busca poner a disposición del sector de carnicería medidas que faciliten un trabajo más seguro, reduzcan la carga física y disminuyan el riesgo de lesiones, minimizando también el impacto en el funcionamiento del comercio.

En las carnicerías, uno de cada tres accidentes que derivan en baja laboral está relacionado con sobreesfuerzos físicos. Estas lesiones afectan a la salud de los trabajadores y obligan a realizar ajustes en la organización interna, que repercuten en el ritmo de la actividad y la productividad del negocio, explica la organización comercial.

Filetear la carne, mover piezas de gran tamaño, realizar tareas de despiece y deshuesado, de almacenamiento o limpieza son algunas de las funciones más habituales en las carnicerías. Estos gestos cotidianos están en el origen de lesiones musculoesqueléticas que afectan al sector.

Para analizar esta realidad, Confecomerç ha contado con la colaboración del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), que ha elaborado un estudio que identifica los principales riesgos ergonómicos, acompañado de un material didáctico destinado a ayudar a prevenirlos.

Respecto a la recepción y almacenamiento, el traslado de piezas cárnicas y su colocación en cámaras y expositores forman parte de las tareas cotidianas de las carnicerías y se encuentran como una de las actividades con más lesiones. La manipulación de cargas pesadas, las posturas forzadas de espalda, cuello y muñecas y los movimientos repetitivos son una de las fuentes de sobreesfuerzo físico que pueden evitarse con ayuda de maquinaria mecánica, una correcta organización de estanterías según peso y rotación, disponer de expositores con doble acceso para montar el mostrador y técnicas adecuadas para manipulación de cargas. Atención al público.

En cuanto a la elaboración y preparación de producto, las labores de despiece, deshuesado, fileteado o picado manual, y la atención al cliente que implica horas de pie, reúnen buena parte de las exigencias físicas de la actividad de las personas trabajadoras. Espalda, cuello, muñecas, brazos y piernas son las zonas que sufren mayor impacto.

ALFOMBRAS ANTIFATIGA O MOPAS CON MANGOS TELESCÓPICOS

El estudio identifica estos factores como elementos clave a tener en cuenta para mejorar las condiciones del trabajo con medidas específicas para ayudar a los comercios como el ajuste de la altura de trabajo, uso de cuchillos ergonómicos, maquinaria eléctrica e instalación de alfombras antifatiga.

Por su parte, las tareas de limpieza y mantenimiento, imprescindibles para garantizar la seguridad alimentaria, pueden ocasionar posturas incorrectas, e incluso lesiones por un exceso de carga de peso o por la continua repetición de movimientos. Soluciones como mopas con mangos telescópicos, sistemas de escurrido a presión, y la alternancia de tareas figuran entre las recomendaciones propuestas.

El documento recoge mejoras en las condiciones de trabajo y el uso de equipamiento accesible y elementos ergonómicos para las pymes, que no requiere de grandes inversiones y ayuda a reducir la carga física. Ha contado con la colaboración del Gremio de Carniceros y Charcuteros de Valencia (Grecarval) y con el respaldo de la dirección general de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral de la Generalitat.