Igualdad garantiza que seguirán las Oficinas de Atención a las Víctimas y se mejorarán en todo lo posible

Camarero niega "fisuras" en el Consell sobre violencia de género pero cree que hay "gestos" que deben "revisarse" como los de Massó

La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha garantizado este viernes que se mantendrán las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito, al igual que los Centros Mujer 24 Horas, y ha afirmado que se mejorarán en todo lo que se puedan. "No hay ninguna duda de que van a continuar", ha recalcado.

Así lo ha indicado tras la polémica suscitada por las declaraciones de la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, quien ayer afirmó que la Generalitat está "estudiando las diferentes posibilidades" que hay sobre estas oficinas, sobre las que dijo que "existen entre esas propuestas la posibilidad de que se mantengan y con la posibilidad de ampliar o reducir sus competencias".

El grupo parlamentario socialista en Les Corts ha pedido al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que "blinde" las OAVD mientras que Compromís ha anunciado que presentará en la cámara preguntas sobre el futuro de este servicio.

Camarero ha aclarado que "no hay ninguna duda" de que las OAVD van a continuar y ha considerado que Núñez quizá falló en la explicación, que después aclaró sus manifestaciones, y que en ningún caso se va a retirar ni este servicio ni los Centros Mujer 24 Horas --puestos en marcha con el PP-- que se continuarán teniendo y mejorando "en todo lo que pueda ser mejorado con la vocación de servicio para las víctimas".

La vicepresidenta, en una entrevista a la cadena SER recogida por Europa Press, ha apuntado que "no hay fisuras" en relación con la violencia de género en el Consell, que según ha defendido es un "gobierno compacto y unido" y que lo hace "en conjunto". "Otra cosa son las manifestaciones fuera de él", ha indicado, y ha incidido en que las víctimas "son nuestra prioridad" y, como ejemplo, ha citado que en la última concentración de silencio para condenar el crimen de Alzira se concentraron miembros del Consell como el vicepresidente primero, Vicente Barrera, o la consellera de Justicia, propuestos por Vox.

En este sentido, y en relación al "desmarque" de la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, y de los diputados de Vox de colocarse detrás de la pancarta oficial en la cámara autonómica cuando se producen las concentraciones, Camarero ha reconocido hay "gestos" que "no son entendidos" y considera que se deberían "revisar" y "pensar".

"Cuando una mujer es asesinada solo tenemos que pensar en ella y otras víctimas que se fijan en qué está pasando y cómo se trata. Si pensamos en ellas, estoy convencida de que no habrá diferencias entre nadie", ha dicho la vicepresidenta del Consell, que ha recordado que Mazón ya dijo al inicio de la legislatura que Igualdad tendría el mayor rango posible y se lo ha encargado a ella, que es una persona de trayectoria pública en esta área, con participación en diversas leyes señaladas, y que se define como "comprometida, feminista reconocida y con una trayectoria que avala que es la política que se va a seguir en el Consell".

En esta línea, ha incidido en que hay un "mensaje claro" de Mazón de que la violencia de género es "prioritaria" para el Consell, que quiere dar un "mensaje de tranquilidad" a las mujeres víctimas porque "está con ellas" y frente a los agresores, y que se compromete a mejorar las herramientas, políticas e instrumentos para "erradicar" esas situaciones y ofrecer la ayuda que les pidan tanto ellas como los entornos.

Por otro lado, ha apuntado que la violencia de género "tiene que estar fuera del debate partidista" porque es una "cuestión de Estado y no deberíamos hacer política del dolor de las víctimas". Camarero ha sostenido que el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género "es correcto y está bien" pero cree que hay que seguir "revisándolo" y trabajar en una renovación con vistas al futuro que debe hacerse desde el parlamento para adaptarlo a las actuales circunstancias, ver la evolución de estos años y, por ejemplo, fijar más la atención en los jóvenes.

"En el Parlamento es donde las fuerzas políticas tienen que ponerse de acuerdo en el listado de deberes que deben a las administraciones", ha dicho y ha señalado que así se lo ha trasladado ya a los sindicatos para que "todos aquellos que tienen algo que ver y decir, vayan lo digan" y sacar adelante un documento en común con todos.

A su juIcio, "si seguimos usando la violencia de género de forma interesada lanzamos un mensaje difícil a las víctimas" y ha pedido "no estar en el rifirrafe de quién da un mensaje u otro porque lo único que hace es que ellas se lo piensen a la hora de denunciar". Al respecto, ha recordado que las tres asesinadas en la Comunitat Valenciana no habían denunciado a sus agresores y ha hecho hincapié en trasladar el mensaje de que "no están solas".

En cuanto a la política de su departamento, Camarero ha abogado "más y mejor gestión" y más empatía y sensibilidad", "ganas de hablar con colectivos" y por "aparcar la ideología" ya que sostiene que con el Botànic, Igualdad estaba "absolutamente ideologeizada y muy sectaria" y ella quiere "aparcarlo".