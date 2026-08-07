Igualdad insta a Sagunt a revisar colaboraciones y subvenciones para evitar casos como el cartel sexista de una peña

La directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres, Davinia Bono. - DAVINIA BONO INSTAGRAM

VALÈNCIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha instado al Ayuntamiento de Sagunt (Valencia) a "revisar" posibles "autorizaciones, colaboraciones, cesiones de espacios, subvenciones o cualquier otra forma de apoyo público vinculada a la actividad desarrollada, a fin de garantizar su adecuación a los principios de igualdad, respeto y no discriminación" y evitar, de este modo, casos como el del logo sexista exhibido por una peña taurina de la localidad.

La directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres, Davinia Bono Pozuelo, se ha dirigido por escrito al consistorio trasladar su "preocupación y solicitud de adopción de las actuaciones que, en el ámbito de sus competencias, estime oportunas para el cese de estas actuaciones discriminatorias".

Lo ha hecho después de que haya trascendido la exhibición durante las fiestas de la capital del Camp de Morvedre de una imagen sexista de la peña taurina 'Un forat es un forat' (Un agujero es un agujero) con la imagen de un toro "sometiendo sexualmente a una mujer desnuda".

"Según la información difundida, los elementos gráficos y mensajes exhibidos presentan una representación de las mujeres desde una perspectiva degradante y cosificadora, reproduciendo estereotipos sexistas incompatibles con los principios de igualdad, dignidad y respeto que deben regir la convivencia democrática y las manifestaciones festivas desarrolladas en el espacio público", expone la representante de la Generalitat.

Recuerda esta institución que "las administraciones públicas tienen el mandato de promover las condiciones necesarias para que la igualdad entre mujeres y hombres sea real y efectiva, así como de prevenir y combatir cualquier manifestación que contribuya a perpetuar situaciones de discriminación o desigualdad".

En este contexto, la carta, cinsultada por Europa Press, recalca que "las fiestas populares deben configurarse como espacios de participación, convivencia y respeto para toda la ciudadanía, libres de mensajes o representaciones que puedan menoscabar la dignidad de las mujeres o transmitir modelos discriminatorios".

Desde esta Dirección General de Igualdad se considera "especialmente relevante trasladar un mensaje claro de rechazo institucional frente a cualquier manifestación que normalice la cosificación de las mujeres o trivialice comportamientos y actitudes contrarios a los valores de igualdad que inspiran nuestro ordenamiento jurídico y las políticas públicas desarrolladas por las distintas administraciones".

Por ello, se insta al Ayuntamiento de Sagunt a la adopción de diversas medidas, entre ellas "analizar los hechos descritos y valorar la compatibilidad de los mensajes e imágenes difundidos con los principios de igualdad y no discriminación que deben presidir las actividades desarrolladas en el ámbito festivo y en el espacio público" y requerir, en su caso, a la entidad responsable la retirada o rectificación de los elementos gráficos y mensajes que resulten contrarios a dichos principios.

Asimismo, anima a la institución local a "revisar las posibles autorizaciones, colaboraciones, cesiones de espacios, subvenciones o cualquier otra forma de apoyo público vinculada a la actividad desarrollada, a fin de garantizar su adecuación a los principios de igualdad, respeto y no discriminación" e informar a la Dirección General de las actuaciones adoptadas o previstas en relación con este asunto.

"La promoción de una cultura festiva respetuosa, inclusiva y comprometida con la igualdad constituye una responsabilidad compartida de todas las administraciones públicas y de la sociedad civil. Por ello, confiamos en la sensibilidad y colaboración del Ayuntamiento de Sagunt para garantizar que las celebraciones festivas del municipio continúen siendo espacios de convivencia, respeto y participación para todas las personas, concluye la misiva.

Por su parte, el Grupo Municipal del Partido Popular de Sagunt ha mostrado su respaldo a la actuación de la Dirección General de Igualdad de la Generalitat Valenciana tras su "contundente rechazo al cartel sexista de una peña de las fiestas patronales" y ha exigido al alcalde, el socialista Darío Moreno, que "se pronuncie públicamente y respalde sin ambigüedades la posición manifestada por la administración autonómica".

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Ximo Catalán, ha subrayado la respuesta de la Generalitat Valenciana ante estos hechos: "Queremos reconocer la rapidez y la contundencia con la que ha actuado la Dirección General de Igualdad. Ha dejado claro que este tipo de imágenes no tienen cabida en una sociedad que apuesta por la igualdad, el respeto y la dignidad de las mujeres. Esa es la posición que debe defender cualquier institución pública", ha afirmado.

Y ha aseverado que el alcalde "no puede limitarse al silencio o a las actuaciones internas", ya que "los vecinos y vecinas merecen conocer cuál es la posición oficial del Ayuntamiento ante una polémica que ha situado a Sagunt en el foco informativo nacional".

PANCARTA "EXHIBIDA POR PRIMERA VEZ EN 2017"

Asimismo, el Partido Popular considera "necesario aclarar qué actuaciones se llevaron a cabo en 2017, cuando la pancarta fue exhibida por primera vez, teniendo en cuenta que el gobierno municipal estaba presidido por Compromís y que la Concejalía de Igualdad era responsabilidad de Podemos".

"Si hoy existe un consenso social en que este tipo de imágenes no representan los valores de igualdad y respeto que deben presidir nuestras fiestas, también es legítimo conocer qué ocurrió entonces y qué valoración hace el actual Gobierno socialista sobre aquellos hechos", ha añadido Catalán.

El Grupo Municipal Popular valora que el Ayuntamiento haya informado de la apertura de una mesa de trabajo con la peña para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse en futuras ediciones, pero considera que esa medida "debe ir acompañada de una posición política clara y pública por parte del alcalde, alineada con el firme rechazo expresado por la Generalitat Valenciana".