El III Congreso de Educación para la Hispanidad aborda en València su "agenda estratégica" sobre homologación de títulos

Archivo - Imagen de recursos de los apuntes de estudiante. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El III Congreso Internacional de Educación para la Hispanidad (CIDEPH) reunirá en València, entre los próximos días 27 a 30 de abril, expertos en el mundo académico, Ciencias Políticas, Historia y Literatura para abordar un programa centrado en el análisis del impacto económico, social y cultural de la homologación de títulos académicos en el ámbito hispanohablante.

El director del CIDEPH para España-Portugal, Juan Carlos Reyes Vevia, explica que la cita servirá para dar forma a una agenda "dinámica, participativa y profundamente estratégica". "Se trata de un esfuerzo coordinado para fortalecer los lazos educativos y culturales entre los países de habla hispana y portuguesa, posicionando la educación como instrumento clave para la cohesión de la comunidad hispanohablante", asevera.

Dentro de las actividades previstas, UNED València acogerá la Mesa España-Portugal, en la que diversos especialistas disertarán sobre "La difusión literaria de la historia y de la Hispanidad". Será el martes, 28 de abril, a partir de las 16.00 horas. Entre los participantes confirmados figura la presencia de Isaac Moriel, como representante de las asociaciones del método PAEC (Peripatético Adaptado a la Educación Contemporánea), o Cesáreo Jarabo, escritor e hispanista.

El CIDEPH "continúa en su proceso de establecer las bases del nuevo sistema educativo para los países y pueblos de lengua y cultura española que refleje la importancia del papel de la civilización hispánica en el mundo", subraya Vevia.

El foro apuesta por la creación de las escuelas para la hispanidad en diferentes países, un proyecto que ya se ha hecho realidad con el primer centro en Ciudad Bolívar, Venezuela. La escuela, llamada Covadonga, "busca educar en los valores compartidos de todos los países y de la hispanidad y atender a todo tipo de alumnado independientemente de sus recursos económicos".

Asimismo, el director del CIDEPH subraya como otro "objetivo fundamental" la creación del proyecto Jiménez de Quesada, "en el cual haya un intercambio de estudiantes y profesores entre los diferentes países de la hispanidad". Reyes Vevia precisa que esta iniciativa incluye el territorio lusófono, con Portugal y Brasil.

El encuentro se encamina igualmente a lograr la homologación de títulos "para que se pueda mejorar y permitir el desplazamiento entre los diferentes países de la hispanidad". Esta medida representa uno de los ejes centrales del congreso y busca facilitar la movilidad académica y profesional en el espacio hispanohablante, recalca.

'GRANDES HAZAÑAS DE LOS ESPAÑOLES'

En el marco del congreso se presentará, además, el libro 'Grandes hazañas de los españoles', publicado por la editorial Laus Hispaniae y que reúne las aportaciones de once autores. Desde "sensibilidades distintas y con ideologías diversas", los especialistas recorren "episodios de empresa individual y de gesta colectiva para componer un mosaico plural de la Hispanidad".

El libro es "una invitación a redescubrir de dónde venimos y a preguntarnos qué hazañas estamos llamados a protagonizar ahora", explican.

Participan en la obra Cesáreo Jarabo Jordán, Gustavo Salloum Salazar, Juan Carlos Reyes Vevia, Javier Mártinez-Pinna, Mónica Luar Nicoliello, Ángelo Guíñez Jarpa, Javier Barraycoa Martínez, Antonio Elías Salloum, David Vega, Ernesto Ladrón de Guevara López de Arbina y João Azevedo.