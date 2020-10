El IIS La Fe descubre biomarcadores que predicen la respuesta a la quimioterapia en el cáncer de mama triple negativo

Con este hallazgo podría saberse, en el momento del diagnóstico, qué pacientes no van a responder a la quimioterapia neoadyuvante

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio publicado por investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de València (IIS La Fe) ha descubierto biomarcadores que predicen la respuesta a la quimioterapia en el cáncer de mama triple negativo en el momento dle diagnóstico. la investigación ha puesto de relieve el papel de los perfiles inmunosupresores en la biopsia líquida en este tipo de cáncer.

Según el artículo 'Immunosuppressive profiles in liquid biopsy at diagnosis predict response to neoadjuvant chemotherapy in triple-negative breast cancer', publicado en 'European Journal of Cancer', un perfil de biomarcadores, concretamente los metabolitos derivados del triptófano circulantes en sangre, predicen la respuesta a la quimioterapia previa a la cirugía en el cáncer de mama triple negativo.

Los cánceres de mama triple negativo son un subgrupo de tumores que no expresan ninguno de los tres receptores que, por lo general, se encuentran en el cáncer de mama; representan alrededor del 10-15% de los cánceres de mama; no se pueden tratar con medicina dirigida y, por eso, suelen tener peor pronóstico, según ha informado el IIS en un comunicado.

Actualmente, el tratamiento para el cáncer de mama triple negativo se basa en la quimioterapia previa a la cirugía. A pesar de que algunos casos responden positivamente al tratamiento, los que no responden suelen presentar peor pronóstico.

El objetivo del trabajo del equipo del IIS La Fe era identificar biomarcadores que predigan, justo en el momento del diagnóstico y antes de cualquier otra intervención, qué pacientes no van a responder a la quimioterapia convencional. También se investigaron las características fisiopatológicas de estas pacientes para poder identificar las causas de su mala respuesta.

Los biomarcadores identificados, junto con otros también en sangre y otros que se localizan en la biopsia inicial que sirve para el diagnóstico, están asociados al pronóstico que va a tener la enfermedad. Además, todos tienen en común que promueven la inmunosupresión, es decir, el apagado del sistema inmune contra el tumor.

Por tanto, estos resultados facilitan la identificación de las pacientes que no responden al tratamiento y apuntan a que la inmunosupresión puede ser la causa. Con estos datos, los investigadores proponen la importancia de revalorar las opciones terapéuticas de estas pacientes, por ejemplo, con cirugía previa a la quimioterapia o con ensayos clínicos de inmunoterapia.

TESIS DOCTORAL Y TRABAJO EN EQUIPO

Estos estudios han constituido la tesis doctoral de la oncóloga Carmen Salvador y en ellos han participado los grupos de Oncología Médica, Anatomía Patológica, la Unidad de Mama del Hospital la Fe, las plataformas de Unidad Analítica, Citómica, Genómica y Bioestadística, todos coordinados desde el laboratorio de Biología Celular y Molecular del Grupo de Investigación Clínica y Traslacional en Cáncer del IIS La Fe.

Carmen Salvador ha sido beneficiaria de una beca post-MIR del IIS La Fe. Para el trabajo se han recibido ayudas de la asociación AMACMA, Frutas Cabesan, compañía de teatro Carraclas y del proyecto del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades SAF2017-88422-R.