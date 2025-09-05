Illa defiende la quita de deuda por ser un "acto de justicia" y necesaria para garantizar la "prosperidad compartida"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, durante un desayuno informativo organizado por Prensa Ibérica, en The Westin Valencia, a 5 de septiembre de 2025 - Jorge Gil - Europa Press

Llama a un "debate constructivo" en materia de financiación y apela al rigor y al consenso ante un sistema "que necesita ser revisado"

VALÈNCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha defendido la quita de la deuda de las comunidades autónomas propuesta por el Gobierno de España por ser un "acto de justicia" y un "paso necesario para garantizar la prosperidad compartida", al tiempo que ha reivindicado la propuesta planteada desde su comunidad, que "no perjudica a nadie", y ha llamado a un "debate constructivo" en esta materia. "Catalunya no pide ningún privilegio, al contrario", ha asegurado.

En este debate, ha considerado "imprescindible aportar rigor" y afrontar este debate "sereno" con "responsabilidad" y "mirada larga". Además, ha apelado al consenso existente para reformar el actual modelo de financiación, que "no responde a las necesidades reales" de las CCAA, que lleva "caducado desde 2014" y que "debe revisarse". No obstante, ha avisado de que esta cuestión no se resolverá "ni a base de tuits ni de cifras que nadie sabe de dónde salen".

En un desayuno organizado por Prensa Ibérica este viernes en València, Salvador Illa ha asegurado que la Comunitat Valenciana y Catalunya pueden "romper este círculo vicioso de reproches y de generar crispación", razón por la cual ha apelado a un "debate constructivo" en materia de financiación.

El 'president' de la Generalitat catalana ha defendido la propuesta impulsada desde Catalunya y ha asegurado que esta supone "una decisión solidaria" para que todas las comunidades autónomas puedan llevar a cabo políticas sociales "en beneficio de la ciudadanía". "Es una propuesta a favor del interés general de las CCAA y de España y a favor del bien común", ha resaltado.

Dicho esto, ha distinguido dos modelos diferenciados, el de "prosperidad compartida" o el de "colaboración insolidaria", que ambos se pueden contrastar tanto "dentro de España" como en todo el mundo. Dos modelos que, a su juicio, permiten "avanzar todos juntos" o hacerlo "dejando amplios colectivos al margen".

"La vivienda como un derecho o como un negocio; crecimiento sostenible o explotación de recursos naturales; universidad pública como ascensor social o privada para quien la pueda pagar; fiscalidad justa y distributiva o egoísmo fiscal en beneficio de unos pocos; generosidad o insolidaridad; humanismo o mercantilismo", ha expuesto.

NO HAY "NINGUNA OTRA PROPUESTA" MÁS QUE LA PLANTEADA POR CATALUNYA

Para afrontar el debate de la financiación autonómica, ha considerado imprescindible aportar "rigor", debate "sereno" y "mirada larga" y ha apelado al consenso existente ante un modelo "que necesita ser revisado y actualizado porque no responde a las necesidades reales de las comunidades autónomas".

En este contexto, ha lamentado no haber escuchado "ninguna otra propuesta rigurosa" diferente a la de Catalunya, "más allá del ruido, los ataques y las exageraciones". Y ha advertido de que no va a aceptar opiniones de quienes promueven "un modelo de egoísmo fiscal, los que disfrutan del efecto positivo de la capitalidad del Estado" y los que no son capaces de "practicar la solidaridad, ni cuando hablamos de menores que necesitan nuestra atención humanitaria".

Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, que ha presentado la intervención de Illa, ha subrayado que el 'president' catalán "pasará a la historia de Catalunya como el político que rehizo los puentes que otros se habían dedicado a tumbar desde dentro y fuera, como también Pedro Sánchez pasará la historia como el presidente que recondujo un grave problema territorial en España, un problema heredado de los mandatos de Rajoy y de su policía patriótica".

