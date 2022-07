Illueca aboga por un proyecto conjunto al estilo de 'Sumar' en la Comunitat que incluya a Compromís

Pide no centrarse en las candidaturas todavía y que el liderazgo sea colectivo

VALÈNCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Generalitat, Héctor Illueca (Podem), ha abogado este miércoles por iniciar en la Comunitat Valenciana un proceso político amplio de izquierdas de cara a las elecciones autonómicas de 2023, al estilo del proyecto 'Sumar' de Yolanda Díaz, que incluya a Compromís y trascienda a los partidos, en base a una unidad programática y un "liderazgo colectivo".

"Esto es demasiado importante como para dejarlo solo en manos de los partidos políticos", ha advertido tras presentar unas ayudas para impulsar la compra de vivienda entre los jóvenes, preguntado por la afirmación que hizo la vicepresidenta del Gobierno hace unos días de que 'Sumar' no estará listo para concurrir a los comicios municipales y autonómicos.

Al margen de que el proyecto de Díaz concurra en mayo de 2023, Illueca ha defendido que los partidos de izquierdas deben "intentar hacer las cosas de otra manera" en la Comunitat, construyendo un proceso político basado en el diálogo y "el arraigo territorial" de las organizaciones, movimientos sociales y sectores populares que contribuyeron al cambio" en 2015. "Es por lo que voy a trabajar en el futuro", ha prometido.

Ha afirmado no tener "ninguna duda" de que Compromís debería estar ahí, aunque ha remarcado que "no es solo problema de los partidos políticos" porque a su juicio deben participar los sindicatos, las organizaciones que han luchado por el derecho a la vivienda y "los tejidos sociales que defienden a pie de calle los intereses de la gente". "Las candidaturas no me preocupan en absoluto --ha puntualizado--, ya llegara el momento porque quedan muchos mees".

A su parecer, es un reto importante porque el país está entrando en momentos difíciles y es necesario iniciar un "debate a fondo", junto a un balance positivo del gobierno del Botànic (PSPV-Compromís-UP) "pero también con limitaciones". "Eso no se puede obviar porque, al final, detrás de un modelo productivo y de unas políticas públicas hay siempre estructuras de poder", ha advertido.

A partir de ahí, el también conseller de Vivienda ha llamado a que este debate sirva para reeditar un gobierno progresista en la Generalitat que sea capaz de "ir más allá en la fase de excepción en la que estamos". Los valencianos, ha insistido, necesitan "una correlación de fuerzas distintas para ser capaz de ir más lejos y proteger a los sectores populares".

"RUPTURA ENTRE EL PALACIO Y LA CALLE"

Y es que, según ha constatado, existe una ruptura del discurso "entre el palacio y la calle" porque "a veces, da la sensación de que en los palacios están los políticos hablando de las cosas que les interesan y en la calle la gente con problemas como la inflación, los tipos de interés, los salarios o las pensiones".

En definitiva, para Illueca es fundamental que "las fuerzas que en su día compusieron el espacio del cambio sean capaces de construir en primer lugar una unidad programática" en base a un proceso de diálogo, diagnóstico y discusión de los grandes problemas, siempre "asentado en el territorio".