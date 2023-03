Illueca: "Espero que si Ferrovial se marcha de España, devuelva todas las subvenciones públicas que ha recibido"

Dice que le motiva más el 1º de Mayo o el 8 de Marzo que el Día de la Empresa, "aunque hay que aprovecharlo para una reflexión colectiva"



CASTELLÓ, 2 Mar. (EUROPA PRESS) - -

El vicepresidente segundo de la Generalitat y candidato de Podem, Héctor Illueca, ha asegurado este jueves que espera que si Ferrovial se marcha de España, devuelva todas las subvenciones públicas que ha recibido a lo largo de los últimos años.

Illueca se ha manifestado así ante los medios antes de participar en un encuentro titulado 'Capitalismo despiadado o democracia económica?' en la Cámara de Comercio de Castellón, al ser preguntado por la decisión de Ferrovial de marcharse a los Países Bajos.

Según ha explicado, "estamos ante un ejemplo muy claro de un capitalismo despiadadado, de un capitalismo que no mira por el interés general y que subordina toda la política económica a su propio interés".

"Creo que eso es inaceptable, y pone encima de la mesa la necesidad de trasnitar hacia un modelo diferente, más igualiatario, más horizontal y más democrático, que ponga en el centro a los auténticos creadores de riqueza, que son las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, los asalariados, que son la auténtica fuente de valor y de riqueza de nuestra sociedad, y no grandes empresas que se dedican durante tiempo a vivir de las subvenciones públicas y que después se marchan sin ningún tipo de consideración y sin ninguna otra guía que su ganancia económica", ha añadido.

Así mismo, Illueca se ha referido al acto celebrado en la Cámara de Comercio, y ha indicado que con él se quiere aprovechar que mañana se conmemora el Día de la Empresa. Sobre la instauración del Día de la Empresa, ha señalado que le motiva más el Primero de Mayo o el 8 de Marzo -Día de la Mujer Trabajadora-, pero -ha dicho- "ya que se ha instituido, lo mejor es aprovecharlo para una reflexión colectiva".

El candidato de Podem ha apuntado la necesidad de hacer una reflexión colectiva, "y es que lo que es bueno para las grandes empresas no siempre en bueno para la sociedad, lo que es bueno para Ferrovial, por ejemplo, a lo mejor no es bueno para España, y lo que es bueno para las grandes superficies que abusan en el establecimiento de los precios de los alimentos no es bueno para los consumidores, pues sus prácticas monopolistas no son buenas para la producción local, el mundo rural, el tejido productivo autóctono".

CONTRAPOSICIÓN

"Lo que está emergiendo es una contraposición clara entre un capitalismo despiadado de las grandes empresas, que someten a una tiranía implacable a los consumidores, a los productores y que aprovechan su poder de mercado para obtener ganancias absolutamente extraordinarias a costa de toda la sociedad".

Ha subrayado que frente a ese "capitalismo despiadado" hay una alternativa que la Comunitat Valenciana "tiene unas condiciones idóneas para poder desarrollar", y es la alternativa de la democracia económica, "la que da centralidad a la pequeña y mediana empresa, que tan importante es en el tejido productivo, y la que da cobertura al trabajo autónomo y asalariado, a la economía social y al cooperativismo, y la que pone en el centro una banca pública que oriente las inversiones".

"Creo que es posible construir un modelo productivo que sea más horizontal, más democrático y más junto e igualitario", ha indicado Illueca, quien ha añadido que "la cuestión es que seguramente eso no es bueno para las grandes empresas, que son las que perpetúan una estructura de poder, ni para algunas grandes superficies que están abusando en los precios de los alimenotos, o para empresas como Ferrovial, que después de llevárselo crudo durante años, ahora quieren marcharse de España".

En su opinión, "hay una Comunitat Valenciana olvidada donde la gente a veces se siente desamparada y a merced de la fuerzas ciegas del mercado, es decir, las zonas del interior, de comarcas despobladas, de un mundo rural que está siendo aplastado por este tipo de prácticas".