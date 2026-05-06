El ilusionista valenciano Nacho Diago llega al Teatre Arniches con su espectáculo de magia 'aLUZina'

El ilusionista valenciano Nacho Diago - GVA

ALICANTE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), presenta el espectáculo de magia familiar 'aLUZina', del ilusionista valenciano Nacho Diago. La función será el 9 de mayo, a las 19.30 horas, en el Teatre Arniches.

Esta propuesta se enmarca en el Plan Endavant de Cultura, una iniciativa de la Generalitat destinada a "respaldar a municipios y profesionales del sector cultural afectados por la dana", detalla el Consell en un comunicado.

'aLUZina' es un viaje a través de la luz y de su "inseparable sombra" para "reflexionar sobre el asombro" en la vidas y "cómo la magia se erige en el arte encargado de estimularlo y mantenerlo vivo". En esta creación, Diago explora "nuevas formas de ilusionismo con efectos visuales innovadores y una narrativa envolvente que rompe con los códigos tradicionales de la magia".

Según subraya la Generalitat, "el ilusionista valenciano se ha consolidado como una de las figuras más originales y versátiles de la magia contemporánea en España". "Con un estilo que combina humor, creatividad y una cuidada puesta en escena, ha logrado conectar con públicos de todas las edades, tanto en teatros como en festivales nacionales e internacionales", añade.

Además, prosigue, "su capacidad para reinventar el lenguaje del ilusionismo, incorporando elementos teatrales y narrativos, lo posiciona como un referente innovador dentro del sector cultural", y agrega que, "a lo largo de su trayectoria, ha sido reconocido por su talento y carisma, convirtiéndose en un embajador destacado de la magia española en el panorama artístico actual".

CLUB ARNICHES

Previamente a la función, tendrá lugar la última sesión de la temporada de Club Arniches, que, por primera vez, propone la magia como género protagonista. Esta iniciativa promueve el "contacto del público con profesionales de las artes escénicas en un formato de encuentros donde pueden aproximarse al testimonio en primera persona de los artistas, directores y escritores vinculados a la programación anual del teatro".

Diago compartirá charla con el público a las 18.00 horas para hablar sobre su trayectoria profesional, su proceso artístico y el espectáculo 'aLUZina'. Las personas que deseen asistir acompañadas de niños o niñas deberán indicarlo en el formulario de inscripción. El espectáculo está recomendado para público a partir de cinco años, mientras que la participación en el Club Arniches se dirige a mayores de ocho. La venta de entradas está disponible en taquilla 'online' del IVC.