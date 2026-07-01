'Imprevisible Inevitable', el documental que "teje" los paralelismos del accidente del metro de València y la dana

RTVE estrena un documental sobre los paralelismos del accidente del metro de Valencia y la dana - RTVE

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Imprevisible Inevitable, un trayecto del metro a la dana' es el título de un documental en el que RTVE reconstruye el accidente de metro de València de 2006, el peor de la historia de España y el segundo de Europa, en el que fallecieron 43 personas, y establece paralelismos con la gestión política de la dana de 2024 que dejó 230 víctimas mortales.

La obra, explica la cadena pública en un comunicado, "teje la memoria de las dos peores tragedias del siglo en Valencia y las entrelaza para ofrecer una reflexión abierta a la historia democrática valenciana".

Radiotelevisión Española estrenará este "ambicioso" proyecto en la Comunitat Valenciana justo el día en el que se cumplen 20 años de la tragedia del metro: el próximo viernes 3 de julio a partir de las 13:55 horas en la desconexión territorial de La 1 en la Comunitat Valenciana y, a nivel nacional, a las 19:30 horas en La 2.

Además de estar disponible en RTVE Play a la carta, se emitirá también en el circuito catalán de La 2Cat el domingo 5 de julio a las 19:30 horas. A partir de 21 testimonios directos de víctimas, técnicos, juristas y periodistas, material de archivo y un análisis crítico del contexto mediático con la ayuda de expertos, la obra revela patrones inquietantemente similares.

Pero también una ciudadanía y unas familias que se organizan y exigen verdad, justicia y reparación. Con una duración de 57 minutos, está dirigido por los periodistas de RTVE Sergi Moyano y Enrique Pallás que han contado con un equipo de más de 20 personas. Se ha rodado entre Valencia, Torrent, Paiporta, Catarroja, Madrid y Barcelona y la cinta bebe del material de archivo de Radiotelevisión Española.

Esta tarde se celebra en los Cines Lys de València un evento para preestrenar el audiovisual con los protagonistas y autores del proyecto y una mesa redonda con las víctimas.

BANDA SONORA

Además, los cantantes valencianos Pau Alabajos y La Maria han puesto banda sonora original al documental con una versión actualizada de la canción 'Línia 1' que compuso Pau Alabajos en 2006 para recordar a las víctimas del metro.

La nueva letra vincula, además, la dana con el metro. De esta manera, se unen las voces de dos artistas reconocidos de la escena musical valenciana que han apoyado desde la música a las víctimas de las dos tragedias.

El director de RTVE en la Comunitat Valenciana, Mauro Belenguer, enmarca la apuesta del documental dentro del proceso de ampliación de la oferta comunicativa de RTVE en el territorio valenciano que empezó a principios de junio con la puesta en marcha de los informativos de fin de semana.

"Es importante que los medios públicos cuenten las historias que más nos han marcado como sociedad y pongamos en el centro la voz de las víctimas de las dos peores tragedias que hemos vivido los valencianos", destaca.