Impulsan un proyecto para salvar las fotos de las comarcas afectadas por la dana Adam

Fotografías rescatadas de la dana de 2024 - FUNDACIÓ HORTA SUD

VALÈNCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una iniciativa del Museu Comarcal de l'Horta Sud, la Universitat de València (UV) y la Fundació Horta Sud, vinculada al proyecto Salvem les Fotos, pretende facilitar el salvamento de las fotografías afectadas por la dana Adam, que la semana pasada afectó a las comarcas de la Marina Alta (Alicante) y la Safor (Valencia).

Para ello, pone a disposición los conocimientos adquiridos a raíz de la dana del 29 de octubre de 2024 en l'Horta Sud y otras comarcas valencianas, explica la fundación.

A través de un recurso infográfico, las entidades facilitan la ciudadanía los primeros pasos que SE deben seguir para detener el proceso de degradación y estabilizar el material afectado. Este proceso consta de cinco tareas asociadas a tres fases consecutivas: secado, extracción y limpieza.

Se adjunta un manual de limpieza elaborado a partir de los aprendizajes del laboratorio de salvamento de fotografías ubicado en el Museu Comarcal de l'Horta Sud. También se contempla la posibilidad de esperar a las próximas jornadas de formación que el equipo de Salvem les Fotos desarrollará durante los próximos meses.

Además, junto con el equipo de Salvem les Fotos y Restauradores des del Fang, se ha habilitado un formulario para realizar un primer sondeo sobre las fotografías afectadas, con el objetivo de coordinarse lo antes posible y ofrecer una respuesta adecuada para la recuperación del patrimonio fotográfico de la zona.

El formulario puede cumplimentarse a través de este enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeemY2ekuATMUfrqORH...