Impulsan el reciclaje de residuos de poliuretano del calzado para fabricar nuevas suelas más sostenibles

Calzado - GVA

VALÈNCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio financia a través de Ivace+i Innovación un proyecto de I+D+i destinado a transformar residuos de poliuretano procedentes de la industria del calzado en nuevos materiales para la fabricación de suelas. La iniciativa persigue reducir el impacto ambiental asociado a este tipo de desechos, que actualmente acaban mayoritariamente en vertederos.

Para ello, se está desarrollando una tecnología que combina procesos avanzados de reciclado químico y mecánico con el fin de recuperar materias primas de alto valor y reincorporarlas a nuevos productos. El objetivo es avanzar hacia un modelo más circular que permita reutilizar los residuos generados por el propio sector para fabricar nuevos componentes de calzado con prestaciones equivalentes a las de los materiales convencionales, tal como ha subrayado la Generalitat en un comunicado.

El proyecto, denominado 'VAL-rPU-CALZADO', está liderado por Synthelast y cuenta con la participación de Pikolinos, así como con la colaboración del centro tecnológico Inescop y la empresa Onditec. Además, la iniciativa dispone de financiación de la Unión Europea a través del programa FEDER Comunitat Valenciana para el periodo 2021-2027.

La principal innovación del proyecto radica en la aplicación de técnicas de reciclado químico para un material especialmente complejo de recuperar como es el poliuretano, un tipo de plástico que, por sus características termoestables, no puede fundirse y moldearse de nuevo como ocurre con otros materiales.

A diferencia de los sistemas tradicionales, que suelen limitarse a triturar y reutilizar los residuos como material de relleno, esta tecnología permite obtener nuevamente componentes químicos que pueden utilizarse como materia prima para fabricar nuevos productos.

En concreto, los investigadores emplean un proceso denominado glicólisis, mediante el cual se rompen las cadenas moleculares del poliuretano residual para recuperar polioles reciclados. Estos compuestos se incorporan posteriormente a nuevas formulaciones que permiten fabricar suelas y otros elementos del calzado con propiedades mecánicas adaptadas a las necesidades de cada aplicación.

De este modo, el proyecto contribuye a cerrar el ciclo de vida del poliuretano dentro de la propia industria del calzado, reduciendo la dependencia de materias primas vírgenes y minimizando la generación de residuos.

VALIDACIÓN EN ENTORNO INDUSTRIAL

La iniciativa se encuentra actualmente en una fase avanzada de validación industrial. El sistema desarrollado ya ha demostrado un alto potencial para producir suelas de poliuretano reciclado con niveles de calidad próximos a los obtenidos mediante materiales convencionales

Los próximos pasos se centrarán en completar la validación piloto a escala semiindustrial, avanzar en los procesos de certificación y preparar la futura implantación comercial de la tecnología. Asimismo, los resultados obtenidos podrían facilitar su aplicación a otros polímeros y sectores industriales con problemáticas similares.

COLABORACIÓN ENTRE INDUSTRIA Y CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO

Synthelast coordina el proyecto y lidera el desarrollo de los nuevos materiales poliméricos, aportando su experiencia en formulación, transformación y validación de poliuretanos reciclados. Además, es la responsable de trasladar los resultados obtenidos a un entorno industrial real.

Por su parte, Pikolinos participa en la validación de los materiales desarrollados en aplicaciones reales de calzado, aportando su conocimiento sobre diseño, fabricación y requisitos funcionales del producto final para garantizar que las nuevas soluciones cumplen los estándares de calidad exigidos por el mercado.

El desarrollo de los procesos de reciclado químico mediante solvólisis recae sobre Inescop, que se encarga también de la caracterización físico-química de los materiales reciclados y del apoyo técnico necesario para su incorporación en nuevas suelas y componentes de calzado.

Finalmente, Onditec aporta soporte tecnológico en la optimización de procesos, el análisis de resultados y la asistencia instrumental requerida durante las distintas fases de investigación y desarrollo.

La colaboración ha permitido combinar el conocimiento industrial, la experiencia en producto final y la investigación aplicada para impulsar nuevas soluciones de economía circular orientadas específicamente a los residuos generados por la industria del calzado.

La iniciativa se alinea con las conclusiones del Comité Estratégico de Innovación Especializado en Descarbonización, que aboga por la valorización de residuos para la producción de combustibles, la generación de energía, reducción de emisiones de CO2 y la fabricación de nuevos productos y materiales, como biopolímeros. Asimismo, 'VAL-rPU-CALZADO' se encuadra también en los ejes principales de la Estrategia Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Consellería de Industria, Turismo, Innovación y Comercio.