Un incendio afecta a una empresa de cítricos de Carlet

VALÈNCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado anoche ha afectado a una empresa de cítricos ubicado en la localidad valenciana de Carlet, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El fuego se declaró anoche y afectó a la zona exterior de la nave, donde había palés y vehículos, y también a la parte de la zona interior, han concretado las mismas fuentes.

Hasta la zona se desplazaron anoche seis dotaciones de bomberos de los parques de Alzira, Torrent, Silla, Xàtiva, un sargento, el jefe de sector y el oficial.

El incendio se dio por controlado a las 2.11 horas y esta mañana se han hecho los correspondientes relevos, quedando en la zona dos dotaciones y un sargento que siguen trabajando para acabar de extinguir el fuego.