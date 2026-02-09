Un incendio afecta de madrugada a una empresa de productos de higiene en el polígono de Nàquera

Un incendio en una empresa del polígono de Nàquera moviliza de madrugada a cinco dotaciones de bomberos - CPBV

VALÈNCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en el polígono industrial Els Vents de Nàquera (Valencia) ha afectado durante la pasada madrugada a una empresa de productos de higiene y ha obligado a movilizar a cinco dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos.

El fuego se declaró sobre las 2.20 horas de este lunes. A primera hora de la mañana se ha dado por controlado, tras lo que se han mantenido en la empresa afectada una dotación y un sargento para acabar de extinguirlo, informa el organismo provincial.

En la intervención han actuado cinco dotaciones de bomberos de los parques de Sagunt, Pobla de Farnals, Moncada, Torrent y Catarroja (Valencia), junto a un sargento y un oficial del Consorcio.