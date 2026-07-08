Un incendio afecta a una planta de reciclaje de Villena

Incendio en una planta de reciclaje de Villena- CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante trabajan para extinguir un incendio que se ha declarado este miércoles en una planta de reciclaje de Villena, según han informado fuentes de este cuerpo de seguridad.

El aviso se ha recibido sobre las 15.44 horas, localizado en la carretera de Caudete. El Consorcio, a través de la red social X, ha precisado que "el fuego afecta al material depositado en una campa en el exterior del recinto".

Ante el suceso, el Consorcio ha movilizado una unidad mando jefatura (UMJ), dos bombas urbanas pesadas (BUP), dos bombas nodrizas pesadas (BNP), un sargento, dos cabos y ocho bomberos de los parques de Villena y Benidorm. A la zona también ha acudido un medio aéreo y la empresa ha movilizado retroexcavadoras.