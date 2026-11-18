Un incendio en el aparcamiento de la estación de metro de Almàssera afecta a cinco vehículos - CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS DE VALENCIA

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en el aparcamiento de la estación de metro de Almàssera (Valencia) ha afectado a un total de cinco vehículos, según informa el Consorcio Provincial de Bomberos.

El aviso se ha recibido a las 17:58 horas y hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones de los parques de Sagunt, la Pobla de Farnals y Montcada, con un sargento de Sagunt.

El fuego ha dañado cinco vehículos y los efectivos han finalizado las labores de extinción alrededor de las 19.18 horas.