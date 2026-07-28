El incendio arrasa ya 10.000 hectáreas y se alza el confinamiento La Vilavella, Betxí y de casi toda Onda

Incendio en Onda - EUROPA PRESS/ANGEL SANCHEZ

CASTELLÓ, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado el sábado en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó, y que en estos momentos continúa activo, ha arrasado ya unas 10.000 hectáreas, que están afectando a Sierra de Espadán, y el perímetro ha crecido hasta los 75,5 kilómetros. El número de evacuados continúan siendo aproximadamente 10.000 personas.

Así lo ha manifestado el conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, tras una nueva reunión del Cecopi en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado en la zona afectada. Mañana habrá una nueva reunión a las 9.00 horas.

Asimismo, ha anunciado que se alza el confinamiento en los nucleos urbanos de La Vilavella, Betxí y casi toda Onda porque se mantiene la medida en la urbanització Nova Onda. Asimiso, se mantienen evacuadas las urbanizaciones Solaig, Montserrat y Peña Negra, en el municipi de Betxí, así como la pedania de Artesa, en Onda.

Valderrama ha anunciado el cierre completo de los accesos a los municipios evacuados después de que se haya permitido a los vecinos acceder, con la colaboración en todo momento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de la Guardia Civil, para recoger medicamentos y otros objetos prioritarios durante una ventana de tiempo.

Durante el día de hoy, han participado en el dispositivo de extinción un total de 642 efectivos, de los que 342 son autonómicos, 235 estatales, y 65 de otras comunidades autónomas junto a 34 medios aéreos que han trabajado con dificultades puntuales por la inversión térmica.