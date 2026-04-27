El incendio de un camión abandonado provoca humareda en un descampado cerca de la A-3 en Mislata - CPBV

VALÈNCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El incendio de un camión abandonado y de otro tipo de restos en un descampado próximo a la A-3, a la altura de Mislata (Valencia), ha provocado una humareda este luens por la tarde.

Según informa el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia (CPBV), el fuego se ha declarado a las 18.47 horas de este lunes en un camión abandonado y otros tipo de restos en el descampado.

En el dispositivo actúan tres dotaciones de bomberos de las localidades valencianas de Paterna y Torrent, junto a un jefe de sector y un sargento.