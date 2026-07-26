Un incendio en un campo obliga a cortar por precaución la entrada a València por la V-15 y el tranvía

Los Bomberos de València trabajan en la extinción de un incendio declarado este domingo en un campo del Camí Nou del Salinar, que no afecta a terreno forestal.
Los Bomberos de València trabajan en la extinción de un incendio declarado este domingo en un campo del Camí Nou del Salinar, que no afecta a terreno forestal. - CEDIDA A EUROPA PRESS
Europa Press C. Valenciana
Publicado: domingo, 26 julio 2026 18:33
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   VALÈNCIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Los Bomberos de València trabajan en la extinción de un incendio declarado este domingo en un campo del Camí Nou del Salinar, que no afecta a terreno forestal, informa el Ayuntamiento.

   La alcaldesa de València, María José Catalá, ha señalado en sus redes sociales que, por prevención, se ha cortado la entrada a la ciudad por la V-15 y la circulación del tranvía.

   Desde el consistorio recalcan que siguen "pendientes de la evolución" del fuego, que ha causado una columna de humo visible desde gran parte de la capital valenciana.

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