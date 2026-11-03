Un incendio en un contenedor de Torrent afecta parcialmente a tres vehículos y a un comercio

Archivo - Vehículo del Consorcio de Bomberos de Valencia - DIPUTACIÓN DE VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en un contenedor de la localidad valenciana de Torrent ha afectado parcialmente a tres vehículos y a un comercio, según han confirmado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

El fuego se ha originado de madrugada, sobre las 2 horas, por causas que no han trascendido, en un contenedor ubicado en la calle 25 d'Abril de Torrent.

El incendio ha afectado parcialmente a tres vehículos y a los bajos de un comercio, han concretado las mismas fuentes.

Hasta la zona indicada se ha desplazado una dotación de bomberos de Torrent que sofocó el fuego y se retiró del servicio sobre las 3 horas.