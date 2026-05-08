Un incendio declarado en una antigua empresa de Castelló causa un herido por inhalación de humo

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CASTELLÓ 8 May. (EUROPA PRESS) - -

Un incendio declarado en la antigua empresa Cárnicas Serratins, ubicada en la Cuadra Borriolench de Castelló, ha causado un herido por inhalación de humo, según ha informado la Policía Local.

El incendio, que ya se encuentra extinguido, se ha iniciado a las 11.18 horas de este viernes en el segundo piso de dicho inmueble por causas que todavía se desconocen.

Una persona ha sido trasladada al Hospital General por inhalación de humo. Han intervenido en las labores de extinción Bomberos Municipales y Policía Local.