El incendio de un edificio en Xàbia (Alicante) se pudo originar "de forma accidental"

ALICANTE, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El incendio del pasado jueves 12 de febrero en un edificio de la zona del Arenal del municipio de Xàbia (Alicante), en el que murieron una mujer de 71 años y un hombre de 42, se pudo originar "de forma accidental" en la segunda planta del inmueble, según baraja la Guardia Civil.

Fuentes del instituto armado consultadas por Europa Press han señalado que, a falta de finalizar el informe técnico sobre las inspecciones en la zona, 'a priori' no se deduce intencionalidad en este suceso.

Del mismo modo, han apuntado que el Equipo de Policía Judicial se hizo cargo de las diligencias y que el viernes 13 de febrero el Equipo de Especialistas en Investigación de Incendios de la Zona de Valencia acudió a la zona para realizar una inspección ocular detallada y toma de evidencias.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Xàbia ha confirmado este lunes que los vecinos que fueron desalojados del bloque de viviendas tras el incendio ya pueden volver a sus casas, a excepción de los que residen en la segunda planta, donde se originó el fuego.

Según el consistorio, en el caso de los residentes de esa segunda planta, y debido al estado en que quedó dicha zona del edificio, el regreso definitivo deberá posponerse hasta que finalicen las actuaciones necesarias para garantizar plenamente su seguridad.

No obstante, estos vecinos están accediendo de forma acompañada por los servicios técnicos para recoger enseres y cubrir sus necesidades básicas, mientras continúan alojados provisionalmente en los recursos habilitados, han apuntado.

Al mismo tiempo, los servicios de limpieza y mantenimiento continúan en la finca y se centran tanto en labores de desinfección como en la mejora y acondicionamiento de las zonas comunes, con el objetivo de recuperar la normalidad en el edificio lo antes posible.