El incendio forestal de El Saler mantiene cortada la carretera CV-500

Imgen del incendio forestal de El Saler. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La carretera CV-500, que une la ciudad de València y el parque natural de la Devesa-Albufera y algunas pedanías del sur de la capital valenciana, permanece cortada como consecuencia del incendio forestal declarado este jueves en El Saler, según ha informado el Centro de Gestión de Tráfico.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han indicado que

la noche ha transcurrido según lo previsto en la zona de este incendio, con viento de poniente, con ráfagas de entre 20 y 30 kilómetros por hora a lo largo de gran parte de la madrugada. Este ha amainado a un poco menos de 20 kilómetros por hora en las últimas horas, ha precisado Aemet a través de las redes sociales.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, por su parte, ha apuntado que el nivel de preemergencia de riesgo de incendios forestales este viernes, 28 de agosto, es alto en toda la Comunitat Valenciana. Asimismo, ha expuesto, también a través de las redes sociales, que hay posibilidad de tormentas secas en el sur de València y Alicante.

Por lo que respecta al incendio forestal de El Saler, desde el 112 señalan que ha habido medios trabajando esta noche en la zona afectada para acabar con el fuego, en concreto, cuatro unidades y tres autobombas de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana y ocho dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.