Un incendio industrial en Carlet obliga a desalojar cinco viviendas por riesgo de derrumbe

Bomberos sofocan el incendio industrial en Carlet - BOMBEROS

VALÈNCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un incendio industrial en la localidad valenciana de Carlet ha obligado a los bomberos a desalojar cinco viviendas de la misma calle por riesgo de derrumbamiento de parte de la nave a la vía pública, como así ocurrió.

Según ha informado este cuerpo de seguridad, el aviso del fuego se recibió anoche, a las 21.20 horas, y afectaba a las instalaciones de una serrería abandonada de Carlet.

Hasta la zona se desplazaron ocho dotaciones de bomberos de Alzira, Silla, Catarroja, y bomberos voluntarios de Vallada, con sargento, jefe de sector y oficial.

Por precaución se desalojaron cinco viviendas de la misma calle, ya que había riesgo de derrumbamiento de parte de la nave a la vía pública, como así ocurrió. No se produjeron daños personales.